Demonstrerte mot Israel: – Vi står her fordi Gaza brenner

Konflikten mellom Israel og militante palestinske grupper har økt kraftig de siste dagene.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa tirsdag at landet vil trappe opp angrepene mot militante palestinere på Gazastripen.

Tirsdag samlet om lag 200 mennesker seg utenfor den israelske ambassaden i Oslo for å demonstrere.

BER NORGE TA ANSVAR: Line Khateeb krever handling fra norske myndigheter. Foto: TV 2

– Vi står her fordi Jerusalem brenner, fordi Gaza brenner, og fordi vi må stå opp for palestinerne, sier leder i Palestinakomiteen Line Khateeb til TV 2.

– Er dette en henstilling til norske myndigheter om å reagere?

– Det er det absolutt. Vi krever at norske myndigheter sanksjonerer Israels folkerettsbrudd, og FN sier at Israel må ansvarliggjøres. De bryter internasjonal lov ved å bygge kolonier, ved å kaste folk ut av hjemmene sine, og angripe sivile i Gaza. Norske myndigheter må si høyere ifra, og avslutte samarbeidet med Israel så lenge de bryter internasjonal lov, fortsetter hun.

– Norge har allerede forsøkt å presse amerikanerne til å bli med på hardere uttalelser. Det er vi veldig glade for, det er veldig bra. Så kan Norge på egenhånd følge opp FNs resolusjoner, og si at når Israel bryter de, så sanksjonerer vi Israel, og at vi ikke har økt samarbeid med en apartheidstat. Tvert imot at vi straffer de som bryter internasjonal lov, sier Khateeb.

KN-ansatt mistet barna

Tirsdag morgen ble det meldt at minst 24 palestinere, blant dem ni barn, var drept i Gaza, de fleste i luftangrep. Det opplyser helsemyndighetene i området.

Kirkens Nødhjelp opplyser til NTB at en ansatt på Gazastripen mistet alle sine fem barn i et av nattens angrep.

– Vi i Kirkens Nødhjelp er i dag i dyp sorg etter tragedien som har rammet en av våre kolleger i landprogrammet vi har sammen med danske Folkekirkens Nødhjælp. Vi oppfordrer nå inntrengende partene til å respektere folkeretten, at sivile beskyttes og aldri er et mål, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Flere angrep mot Israel

Tirsdag meldes det om flere rakettangrep fra Gaza mot Israel. Flere bolighus og en tom skole er truffet. To israelske kvinner er drept etter et rakettangrep mot Ashkelon sør i Israel, ifølge den israelske avisen Haaretz. 61 andre skal være til behandling på sykehus.

En talsmann for redningstjenesten, Magen David Adom, sier en av de drepte kvinnene er i 40-årene, mens den andre er i midten av 60-årene.

Ifølge det israelske forsvaret (IDF) er det skutt 300 raketter mot Israel de siste 18 timene. Stabssjef i IDF, Aviv Kochavi, sier alle må forberede seg på videre aksjoner av ubegrenset varighet.