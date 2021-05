Stjernestopperens EM-bombe: – Jeg så ikke den komme

Ifølge Marca vraker Aymeric Laporte Frankrike til fordel for Spania.

Aymeric Laporte (26) har representert Frankrike på aldersbestemt nivå, men stopperstjernen har av forskjellige grunner aldri fått en A-landskamp for Frankrike. Nå er han tapt for Les Bleus.

Marca melder at Manchester City-stopperen kommer til å bli tatt ut i den spanske EM-troppen denne sommeren, etter at han tirsdag ble naturalisert av det spanske ministerrådet. Også den franske storavisen L'Équipe melder det samme.

– Jeg så ikke den komme, det må jeg innrømme, men det høres ut som en naturlig ting hvis han ikke blir tatt ut for Frankrike og han har mulighet til å spille for Spania. Da blir det en lykkelig løsning det, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Laporte ble tatt ut på det franske landslaget til VM-kvalikkamper mot Nederland og Bulgaria i oktober 2016, men kom aldri på banen.

Da han ble tatt ut igjen i august 2019, pådro han seg en skade som forhindret ham i å møte opp. Siden det har han glimret med sitt fravær.

Nå blir det i stedet «La Roja» som får gledet av 26-åringen i forvarsrekken.

– Selv om han har mistet plassen på City, er han en god spiller. Han hadde «down» forrige sesong, og betalte prisen da Dias ble hentet og Stones kom tilbake i form. Men han er en bra spiller, og må benytte de mulighetene han har, sier Thorstvedt.

Også El Chiringuito-journalist Jose Alvarez skriver at Laporte vil spille for Spania, og at det hele vil bli bekreftet onsdag.

Det spanske fotballforbundet venter kun på en offisiell tommel opp fra FIFA, men siden Laporte ikke har spilt for Frankrike er det ventet at det blir en formalitet.

Tilbake i 2018 gikk Laporte hardt ut mot Frankrike-trener Didier Deschamps.

– Treneren velger meg ikke av personlige årsaker, det må jeg respektere. Jeg tror ikke det er et spørsmål om det sportslige. Du må spørre ham om hvorfor han ikke tar meg ut. Jeg har ikke noe mot ham. Om noen har et problem, er det han som har det med meg, sa Laporte til EITB ifølge Football Espana.

Den gang hevdet han likevel at det ikke kom på tale å bytte landslag.

– Jeg kommer ikke til å ringe ham. Den eneste som kan løse dette er treneren, men å spille for Spania er uaktuelt. Jeg kjemper om å spille for Frankrike, for jeg er fransk. Jeg har ikke dobbelt statsborgerskap, og jeg kommer ikke til å søke om det, sa Laporte den gang.

Etter flere år uten landslagsspill har pipen tydeligvis fått en annen lyd for 26-åringen med baskiske aner, som forlot hjemlandet for å spille for Athletic i en alder av 16 år.