Moren til Bernt Hulsker med klar beskjed om temperamentet til sønnen

Bernt Hulsker (43) har blitt en seerfavoritt på Kompani Lauritzen, både på grunn av morsomme kommentarer og et temperament som plutselig bobler over.

43-åringen sier han er ganske så fornøyd med egen innsats. Han mener seerne fikk sett ham i både opp- og nedturer.

– Det er den jeg er. Jeg har et temperament. På fotballbanen var det enda verre. Så kommer det frem et par ganger at jeg snapper litt, men så mamma sa: «Du sier i alle fall unnskyld ganske så umiddelbart etterpå. Det er det viktigste». Det gjorde jeg ikke på fotballbanen, men her fikk jeg til det.

De som har fulgt Hulskers karriere i eliteserien, er nok ikke overrasket over temperamentet. Han var ikke fremmed for røde kort på fotballbanen.

– Klippet godt

TV-seerne har sett Hulsker skrike til både befal og de andre aspirantene. Det lever han godt med.

– Jeg har et temperament. Det er klart at når du går uten søvn, mat og drikke ... Også er det noen som blir irritert over meg, og jeg blir irritert over noen andre .... Vet du hva, jeg syns jeg har blitt klippet godt.

I videoen øverst i artikkel kan du høre Bernt Hulsker le i God kveld Norge studioet, mens han forteller om hvordan det noen ganger kokte over for ham inne på Setnesmoen millitærleir.

RØDT: Hulsker som får rødt kort, etter først å ha ført ballen med hånden, og deretter kjeftet på dommeren. Foto: Schrøder/NTB

Måtte gi seg

På lørdag ble det klart at Carl Martin Eggesbø (25), Siri Avlesen-Østli (37), Linnéa Myhre (31), Håvard Tjora (43) og Jakob Schøyen Andersen (31) alle går videre til finalesendingen førstkommende lørdag.

Bernt Hulsker måtte derimot gi seg på grunn av en skade i armen, nærmere bestemt en biceps som røk av.

– Jeg vet at de sterkeste ble igjen, det skal sies. Jeg var egentlig litt på overtid med tanke på den skaden jeg hadde, sier Hulsker, og fortsetter:

– På toget hjem så var det ikke noe bittert, jeg tenkte bare: «Fy fader, for en opplevelse».

Hulsker har en tendens til å ikke se på TV-program hvor han selv er medvirkende, men gjør et unntak med Kompani Lauritzen.

– Det ser jeg sammen med barnet, eller alene, og jeg gjør det med glede.