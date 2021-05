Støre ble grillet om skatteløfte: – Det er det vi skal slåss for

Ap-leder Jonas Gahr Støre var første gjest ut i premieren på TV 2-programmet «Ærlig Talt». Der ble han grillet om partiets skatteløfte.

Arbeiderpartiet går til valg på sju milliarder mer i skatt. Støre garanterer at inntektsskatten skal ligge på samme, eller lavere, nivå for de som tjener 750.000 eller mindre dersom Ap kommer til makten.

Under dagens regjering har skattene blitt kuttet med 34 milliarder. Støre vil likevel ikke være med på at de arver regjeringens skattenivå dersom de vinner høstens valg.

– Vi klarer ikke å gjøre om på åtte år med Erna Solberg på ett år, og det er ikke noe poeng å gjøre om skattesystemet til et 2013-nivå i 2021. Men det vi sier er at vi skal ha et mer rettferdig skattesystem. Etter åtte år hvor de som hadde mest fikk skattekuttene, skal vi nå gjøre om på det. Da blir det mer rettferdig omfordelende, og vi får også mer penger til å løse oppgaver for fellesskapet, sier Støre.

Dette spørsmålet får Ap-lederen til å le

SV ønsker 22 milliarder

Da Arbeiderpartiet la fram skatteløftet i fjor høst, var ikke finanspoltisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, nådig i kritikken av den mulige regjeringspartneren.

– Jeg tror Arbeiderpartiet er redd for å gå til valg på økte skatter. Det er ikke vi i SV, sa Kaski til TV 2 den gang.

SV lover nemlig en skatteøkning på 22 milliarder neste år dersom de kommer i regjering. Dette går dårlig overens med Støres løfte.

– Betyr det at du har avlyst SVs skatteløfter før dere i det hele tatt har satt dere ved forhandlingsbordet?

– Vi sier at dette er inntektsskatten, så må de som har høy formue betale mer formueskatt, bedriftene betaler det samme. Så sier vi at dersom en avgift går opp i fremtiden, skal en annen avgift gå ned. Men når vi har vært i regjering tidligere har Arbeiderpartiets skatteløfte vært det gjeldende, og det har jeg ambisjon om at det skal være også nå, sier Støre.

– Jeg tror velgerne kommer til å kjenne igjen Arbeiderpartiets politikk. Den er ikke veldig annerledes fra Senterpartiet som vi også foreslår å styre sammen med, og jeg tror de kjenner igjen at vi tidligere har fått gjennomslag med det. Så er det jo masse vi har felles med SV om hva vi skal bruke skattepenger til.

– Kaster bort stemmen

Til tross for gjentatte spørsmål vil ikke Støre si at han avlyser SVs løfte. Ap-lederen er tydelig på at hans jobb er å stå på Arbeiderpartiets program, og sørge for det han mener er en rettferdig skattepolitikk.

– Jeg mener jo du kaster bort stemmen din hvis du ikke stemmer på meg og Arbeiderpartiet. Det ville vært rart om jeg mente noe annet. Det er masse vi kan få til sammen med SV og Senterpartiet av politikk vi vil gjennomføre. Det viktigste SV og vi er enige om er å få folk tilbake i arbeidslivet.

– Får vi 50.000 nye i arbeid er det 20 milliarder ekstra i disposisjon for hva staten skal gjøre, så det er der vi må sette inn trykket, sier Støre.

– Er du villig til å komme SV i møte?

– På mange områder, men på skatt er Arbeiderpartiet veldig fast på at dette er et opplegg som er ansvarlig, som vi går til valg på, og vi lover velgerne. Det er det vi skal slåss for. Vi formulerer det som et løfte til velgerne. Det er det vi går til valg på. Jeg har tro på at vi skal få gjennomslag for det, slår han fast.