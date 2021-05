Vil avlyse resten av russefeiring i Grenland: – Drøyt

Ordfører i Skien vil avlyse resten av russefeiringen i Grenland til fortvilelse for russen.

– Det er masse smitte som har spredt seg på kort tid, og vi gjør alt vi kan for å slå det ned. Vi har innført strenge tiltak med regjeringen og målrettede tiltak lokalt. Det jobbes på spreng dag, natt og helg, sier ordfører Hedda Foss Five i Skien til TV 2.

Det er særlig de unge aldergruppene som driver smitten i Skien, Porsgrunn og nabokommunen Bamble.

– Ungdom og unge voksne er hardest rammet og derfor er jeg spesielt stresset med tanke på russetiden. Den har vært amputert og er snart slutt, men vi må nok avlyse den siste delen av den også, sier ordføreren.

TA meldte saken først.

– Drøyt

Russepresident i Porsgrunn Alina Wetherill (18) er svært skuffet over at ordføreren ønsker å avlyse resten av russefeiringen.

– Jeg fikk en klump i halsen. For dette er noe vi har gledet oss til og jobbet hardt for i flere år, sier Wetherill til TV 2.

Russepresidenten understreker at de var forberedt på at noe sånt kunne skje, men reagerer likevel på beslutningen.

– Men jeg syntes det er litt drøyt å avlyse hele russefeiringen, sier hun.

Flere av russen Wetherill har snakket med, føler at de får mye av skylden for at smitten øker.

– Mange føler en skam bare av å gå med russebuksa. Men det skal jo ikke være en negativ ting. Men det er bare fokus på det negative, sier hun.

20 russ er smittet

STOPPER: Ordfører Hedda Foss Five (Ap) mener resterende delen av russetiden bør avlyses for de tre kommunene. Foto: Erlend Aas / NTB

Tirsdag ble det meldt om 48 positive tilfeller i Skien. Nesten 300 personer har vært smittet i løpet av mai måned.

Andelen smittede i unge aldersgrupper har økt de siste ukene.

I uke 17 var 24 prosent av alle smittede mellom 10 og 20 år, mens 54 prosent var mellom 20 til 49 år. I uke 18 var andelen henholdsvis 35 og 42 prosent.

Ordføreren opplyser at de nå har 20 russ som er bekreftet smittet.

– De har veldig mange nærkontakter og de er vanskelig å få tak i. Unge og unge voksne er hovedproblemet akkurat nå, sier Foss Five.

Også i Porsgrunn er smittetrykket høyt. I løpet av mai har 136 personer blitt bekreftet smittet.

– Ikke forenelig

Ordføreren planlegger å drøfte russefeiringen i formannskapet tirsdag ettermiddag.

– Der kommer jeg til å foreslå at vi kommer med et tydelig signal, sier Foss Five.

– Vi har prøvd dialog og å begrense antallet som får være sammen. Men russetid handler om fest, klemming og å være sammen, og det er ikke forenelig med en pandemi, så jeg håper de hører på det, sier ordføreren.

Maria Mikael (19) er russepresident ved Skogmo videregående skole i Skien. Hun har ikke rukket å sette seg skikkelig inn i saken, men forteller at det er veldig trist for alle som overholder i retningslinjene.

– Alle er i karantene uansett, så det er ikke så mange russedresser å se lengre. Vi får bare håpe på det beste, fordi dette er noe vi har gledet oss til og jobbet hardt for lenge, sier hun.

ALVOR: Russepresident Maria Mikael forstår alvoret i smittesituasjonen, men ønsker ikke at kommunene skal avlyse. Foto: Privat

– Lei oss og skuffa

Mikael forteller at hun har blitt oppmerksom på at noen ikke følger reglene, men understreker samtidig at mange gjør det.

– Vi er alle veldige lei og skuffa over at feiringen som skal handle om 13 års skolegang ikke blir som vanlig, men å avlyse den er kanskje litt å ta i, sier russepresidenten.

For henne er uansett det viktigste å senke smittetallene i Grenland, og hun jeg tror og håper at det er slik alle tenker.

– Vi ønsker kun at det skal bli bra igjen.