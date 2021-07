Mobiltelefonen har definitivt blitt en viktig del av hverdagen for de fleste av oss. Det finnes snart ikke den ting den ikke kan brukes til.

Noe annet som er i ferd med å bli en del av hverdagen vår, er elbiler. Bare i år er det snakk om at så mange som 100.000 slike biler kan bli solgt i Norge.

Elbiler må som kjent lades. Her finnes det et utall ulike systemer og leverandører av ladestolper og ladesystemer.

Også her kan mobiltelefonen være et nyttig hjelpemiddel for å navigere gjennom de ulike systemene. Her kan man laste ned apper, finne priser, se hvor nærmeste ladestasjon er – bare for å nevne noe.

Ikke lad med SMS

Men det finnes ett tilfelle hvor bruk av mobilen ikke er spesielt smart. Snarere tvert imot.

– Ja, det er riktig, sier Christina Bu, som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Det gjelder lading med SMS, der man starter og stopper ladingen av elbilen ved å sende en kode til et nummer som er oppgitt på ladestolpen. Det er enkelt, men dessverre ikke så lurt. Grunnen er at det er forholdsvis dyrt, forklarer hun videre.

Lader man regelmessig på ladestasjoner er det andre, smartere og billigere alternativer man altså bør prioritere, mener hun.

– Ja, jeg synes det. Jeg skal innrømme at dette med ladestasjoner og priser kan være litt uoversiktlig. Dette er noe vi i Elbilforeningen jobber med å få forenklet. Men det er ikke så veldig vanskelig heller, legger hun fort til.

– Det handler om å sette seg inn i de ulike systemene og prisene. Få litt oversikt – så blir faktisk elbilen enda billigere i bruk, avslutter hun.

I videoen over gir Christina Bu deg tipsene og forklaringene du trenger når du som elbileier kommer inn på en av landets mange ladestasjoner.

