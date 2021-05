Manchester City vant Premier League: Pep hylles for dette grepet

Pep Guardiolas lag har sikret seg «The Double». Fortsatt har de mer edelt metall å spille for.

– Det er bare til å gratulere Manchester City. De har vært gode i år, erkjenner Ole Gunnar Solskjær overfor TV 2.

Premier League-tittelen ble klar da byrival Manchester United tapte for Leicester tirsdag.

Med det befester Manchester City sin posisjon som det dominerende laget i England. Guardiolas menn har vunnet Premier League tre ganger på sine fire siste forsøk.

En fantastisk periode midt i sesongen banet vei for tittelen. City vant 21 kamper på rad i alle turneringer, rekord for et engelsk lag på toppnivå.

Fullroses

TV 2s ekspert applauderer superklubbens sesong. Simen Stamsø-Møller synes tittelen er enda mer imponerende enn de to foregående, til tross for at de vil ende med færre poeng.

TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller hyller Manchester Citys snuoperasjon. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Det handler litt om at man klarer å hente seg inn og justere når det er i ferd med å gå på tverke. Det er det ikke så mange andre lag som klarer. Spesielt ikke når de har oppnådd så mye bra før, sier han.

– Da de møtte reell motgang, som jeg syntes de gjorde for et år siden – og det varte en stund – er det en kjempeprestasjon hente seg inn igjen på den måten. Jeg tenkte at City aldri ville komme opp på de høydene de var før, fortsetter Stamsø-Møller.

Guardiola-grepet

Guardiola hylles som mesterhjernen bak suksessen. Katalaneren har fått skikk på forsvarsspillet.

Forrige sesong ble det ansett som en akilleshæl da laget røk ut mot Lyon i Champions League og havnet langt bak Liverpool i ligaen.

– Uten hans væremåte og ønske om å forbedre og gjøre ting perfekt, hadde det ikke gått. Jeg synes altfor mange managere står last og brast ved sine tanker og sin filosofi hele tiden – uansett om de har medgang eller motgang. Han har jo faktisk i løpet av sin tid i England moderert seg litt, roser TV 2s ekspert.

SUPERMANAGER: Under Pep Guardiolas ledelse har Manchester City dominert engelsk fotball. Her har han talt opp hvor mange ganger de har vunnet ligacupen på rad. Foto: Carl Recine

– Det har gjort Manchester City godt. Jeg synes kanskje det er det viktigste poenget denne sesongen når det gjelder Guardiola. Han gidder å endre litt istedenfor å være en sånn stabeis, som mange andre er, og han tidligere har vært litt. Nå har han giddet å forandre ting, og det står det respekt av, fortsetter han.

Stjernekjøp

Rúben Días har vært en viktig brikke for City denne sesongen. Da portugiseren ble kjøpt tidlig i sesongen, roste Stamsø-Møller signeringen – men tvilte på at Citys forsvarsproblem var løst.

Siden er han blitt motbevist. Han understreker at spillerne skal ha sin del av æren, selv om han mener at City aldri ville vært der de er nå uten Guardiola.

– Rúben Días har vært en knallsignering. I tillegg har Stones våknet, Walker har luket vekk feilene og Cancelo har vist seg å være en kjempesignering, men trengte tid for å komme i gang. I tillegg har Rodri etter et år med en del feil blitt en skikkelig stødig, defensiv midtbanespiller, roser han.

– Det er der de har tatt steg. Derfor sitter de igjen med sluttsummen de gjør nå. Og de er i Champions League-finale i tillegg. De har rett og slett blitt et bedre forsvarslag.

BAUTA: Få har klart å drible seg forbi Rúben Dias denne sesongen. Her gir Ollie Watkins det et forsøk. Foto: Geoff Caddick

– Dette høres ut som dårlig nytt for dem som har lyst til å vinne Premier League neste sesong?

– Ja, ja, lykke til.

– Men det Manchester City driver med nå, kaster jo et litt nytt lys på det Liverpool har fått til de siste sesongene. Man tenker at City nesten er uslåelige, men med alle mann på dekk og med godfølelsen, er det ikke umulig å slå Manchester City, understreker han.