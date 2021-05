Frogner-siktet skrives ut fra sykehuset

Det bekrefter både politiadvokat Rita Parnas og forsvarer Ole Petter Drevland til TV 2.

– Nå håper vi å få avhørt ham så raskt det lar seg gjøre, sier Parnas.

Onsdag for snart to uker siden ble mannen i 30-årene siktet for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø (51) på Frogner i Oslo. Ifølge politiet kan drapsmotivet være en mangeårig rettslig tvist om to eiendommer i Oslo.

Få minutter etter at politiet fikk melding om skytingen, meldte den siktede mannen seg for politiet. Det skjedde mens han satt i en bil på E18 i Bærum. Samme dag ble han innlagt på psykiatrisk sykehus.

Vil diskutere avhør

Forsvarer Drevland sier at han nå vil snakke med klienten sin og diskutere om han skal gå i avhør eller ikke.

– Min opplevelse er at han har fått god behandling der han har vært. Jeg opplever at det har vært behov for innleggelse ettersom han har vært der i nesten to uker.

– Hvordan har han det nå?

– Jeg har hatt så å si daglig kontakt med ham, og jeg har merket en bedring. Sånn sett er det ingen overraskelse at han nå skrives ut, sier Drevland.

DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (51), her avbildet under Skup-konferansen i Tønsberg i 2019. Foto: Berit Roald / NTB

Flere skudd

Advokat Ida Andenæs representerer avdøde Sørebøs to etterlatte døtre. Hun ønsker ikke å kommentere at siktede nå overføres til fengsel.

Politiet har tidligere bekreftet at Sørebø ble truffet av flere skudd.

Vitner TV 2 har snakket med, sier at de hørte mellom tre og syv skudd bli avfyrt, men politiet ønsker ikke å tallfeste dette.

Nå jobber politiet med å kartlegge om de mener at drapet var en planlagt handling eller ei.

Det er tidligere kjent at mannen hadde lisens til å oppbevare jaktvåpen, men han hadde ikke lisens på det politiet tror er drapsvåpenet