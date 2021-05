Partiet som glemte å lytte

Oppgave nummer én for enhver folkevalgt og ethvert parti, er å lytte.

Det er svært uheldig når politikken gjøres om til retorikk uten reelt innhold.

Når kommunikasjonsstrategier blir viktigere enn konkrete løsninger. Med Frps justisminister i spissen innførte regjeringen med brask og bram det de kalte «Nærpolitireformen».

Dessverre innebar reformen det stikk motsatte. «Nærpolitireformen» førte til den største sentraliseringen av norsk politi som noen gang er gjennomført.

Over 120 lensmannskontorer ble lagt ned. Men hverken stortingsrepresentantene eller statsrådene fra Frp og Høyre skulle ta ansvaret for hvilke lensmannskontorer som ble lagt ned. Det skulle derimot Politidirektoratet gjøre.

Dermed ble vanlige folk fratatt reell innflytelse over politiet i sitt nærområde. Resultatet ble at politiet ble mindre tilstedeværende i lokalsamfunn over hele landet.

Et par år etter reformen meldte tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt om krise i deres politidistrikt.

Nasjonalt eierskap

Frp- og Høyre-regjeringen er den første norske regjeringen som noen gang har foreslått å fjerne alle lovreguleringer for hvem som skal eie norsk jord og skog.

Ved å avvikle Konsesjonsloven, ville Høyre og Frp gjøre det fritt fram for kinesiske, russiske eller franske investorer å kjøpe så mye norsk jord og skog som de selv ville.

I tillegg varslet Frps olje- og energiminister Tord Lien at han var lei av lav strømpris i Norge. Frp fulgte opp med å endre loven slik at det ble mulig å bygge utenlandskabelen NorthConnect og overførte samtidig makt over norsk energipolitikk til EUs energibyrå ACER.

Det var imidlertid ikke kun norske naturressurser Frp ville selge eller avgi makt over bruken av.

Høyre og Frp viste også sterk vilje til å selge viktige norske bedrifter. Etter stor offentlig debatt måtte Høyre og Frp heldigvis gi opp sitt ønske om å selge eierandeler i Kongsberg Gruppen og Telenor.

Under en opphetet debatt i Stortinget valgte statsministeren til og med å kalle debatten om norsk og unorsk for «tåpelig».

Tvang og sammenslåing

Før Frp kom i regjering, snakket de varmt om folkeavstemninger. Holdningen til folkeavstemninger endret seg imidlertid raskt da Høyre og Frp bestemte seg for å endre Norgeskartet.

Fylkesgrensene i Norge, som har bestått i flere hundre år, skulle viskes ut. Ofte uavhengig av hva folket som bodde i de berørte fylkene selv mente. Finnmarkingene lot seg imidlertid ikke kue.

På tross av sterke advarsler fra regjeringen, avholdt Finnmark folkeavstemning.

Hele 87 prosent av Finnmarks befolkning sa nei. Det gjorde imidlertid lite inntrykk på Høyre- og Frp-regjeringen.

Resultatet av tvangsbruken er at vi nå har fått meningsløse gigantkonstruksjoner som Viken og et tvangssammenslått Troms og Finnmark som svært få er fornøyde med.

Med Senterpartiet i regjering vil de fylkene og kommunene som ønsker å få tilbake sin selvstendighet få nettopp dette.

Høyere direktørlønninger

Et soleklart mål for norske folkevalgte må være at flere får trygge jobber og ei sikker inntekt å leve av.

Flere av reformene Frp innførte vil gjøre det eksakt motsatte. Til tross for klare advarsler fra drosjesjåførene, valgte regjeringen å snu opp ned på det som har vært et godt regulert drosjemarked.

Med både avgiftsøkninger og oppheving av kontrollen av antallet drosjer, frykter stadig flere sjåfører for jobbene sine.

Også norsk jernbane ville Frp selge ut og privatisere.

Ikke bare tok britiske Go-Ahead og svenske SJ over flere av strekningene i Norge.

Reformen førte også til at mens flere av de ansatte fikk svekkede pensjonsrettigheter, ble antallet toppdirektører doblet og lønnsutbetalingene til toppdirektørene ble tredoblet.

Økte avgifter

I løpet av ett år økte Høyre og Frp-regjeringen bensin- og dieselavgiften mer enn Senterpartiet gjorde i løpet av åtte.

Avgiften på strøm økte med nesten 50 %. Samtidig ble det innført en splitter ny flyseteavgift som har rammet flytilbudet i Norge hardt.

Frp kuttet i pendlerfradrag, innførte skatt på hyretillegget for sjøfolk og innførte fordelsbeskatning for alle arbeidsfolk som må bo på brakke.

Dette er bare noen få av en rekke skatte- og avgiftsøkninger Frp innførte. I løpet av de syv statsbudsjettene Siv Jensen la frem som finansminister, økte avgiftene i Norge med til sammen 6,3 milliarder kroner.

Mens vanlige arbeidsfolk fikk økte avgifter, gikk de store skattekuttene til noen få.

Fremskrittspartiet har nå vært ansvarlig for de åtte siste statsbudsjettene, og er i dag regjeringens fremste støtteparti.

Det er Frps stortingsrepresentanter som sikrer at Venstre nå sitter i regjering.

Takket være Frps støtte, har vi i dag en regjering som har lagt fram plan om å tredoble CO2-avgiften, noe som vil ramme norske distriktsnæringer og alle som er avhengige av å kjøre vanlig bil.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no