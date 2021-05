Hyller smart gjeldsgrep: – Noe flere bør gjøre

1. januar 2020 hadde nordmenn til sammen over 175 milliarder kroner i usikret gjeld, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon.

Dette inkluderer alle lån som ikke er sikret i for eksempel bolig eller bil, som forbrukslån, kredittkort og nedbetalingslån.

1. mai 2021 hadde tallet sunket med 23 milliarder, til 152 milliarder kroner.

– Under koronapandemien har vi sett at mange som ikke er rammet økonomisk både har nedbetalt og refinansiert gjelden sin. Det er veldig positivt å se at den usikrede gjelden går ned, sier daglig leder Svein Ove Karstensen i Norsk Gjeldsinformasjon.

Nordmenns usikrede gjeld har sunket med over 23 milliarder kroner siden begynnelsen av 2020. Graf: Norsk Gjeldsinformasjon

Samler lån

Når du har kredittkort eller kredittkonto med en øvre lånegrense, kalles dette for rammekreditter. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon har antallet rammekreditter sunket med 9,5 prosent fra 12. mars 2020 til mai 2021.

– I denne perioden har det blitt 730.000 færre rammekreditter. Samtidig ser vi en liten økning i antall nedbetalingslån, sier Karstensen, og fortsetter:

Daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon, Svein Ove Karstensen. Foto: Privat

– Dette indikerer at folk ikke bare har betalt ned på sine forbrukslån, men at mange har samlet mindre kreditter i et større nedbetalingslån, og på den måten fått bedre betingelser og mer kontroll på de usikrede lånene.

Finansiell rådgiver Anita Llapjani i Danske Bank ser den samme tendensen.

– Vi ser at flere er bevisste på sin egen økonomi og ønsker å ta tak. Et av de beste grepene man kan ta dersom man har gjeld fra flere kredittkort og forbrukslån, er å se på muligheten for å samle disse i et større lån. Det er absolutt noe flere på bør gjøre, sier Llapjani.

Oversikt over egen økonomi

Rådgiveren jobber tett på kundene, og forteller at mange har brukt tiden under pandemien til å få oversikt over egen økonomi.

– Noen har opplevd å bli rammet økonomisk, og trenger derfor å rydde opp i økonomien og kutte unødvendige utgifter. Her setter vi oss ned og ser på hva de har av gjeld og utgiftsposter, og snakker om hvilke muligheter som finnes, sier Llapjani.

Andre har fått mer å rutte med under pandemien, og ser kanskje en mulighet for å kjøpe hytte, ny bil eller pusse opp huset.

– Også i disse tilfellene trenger folk å få oversikt over hva de har råd til. Nesten uansett hvordan koronaviruset har påvirket folk økonomisk, ser vi at de trenger å få bedre oversikt over egen økonomi. Og det er det alltid lurt å skaffe seg, sier Llapjani.

Ikke fall tilbake i gamle vaner

Llapjani er glad for at mange har benyttet tiden med pandemi til å få oversikt og rydde i egen økonomi. Hun understreker viktigheten av å beholde oversikten når du først har fått den.

– Pass på at du ikke bare faller tilbake igjen. Sett deg ned og se på utgiftene dine, og bygg opp en bufferkonto slik at du er klar for uforutsette utgifter, sier Llapjani.

Om du logger deg inn med BankID hos norskgjeld.no, kan du få oversikt over alle dine forbrukslån, rammekreditter og faktureringskort.

– Der kan du enkelt få oversikt over hva du har av usikret gjeld. Vi håper at myndighetene vil åpne for at gjeldsinformasjonsloven også skal omfatte pantesikrede lån, slik at folk kan få en fullstendig oversikt over all gjeld når de logger seg inn, sier Karstensen.