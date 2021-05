Linn-Hege (32) får panikkangst bare av å høre lyden av tannlege

– Jeg makter ikke lyder av tannlegebehandling. Borrelyder. Pusselyder. Lyden av andre pasienter som blir behandlet. Jeg får fullstendig panikk, forteller Linn-Hege Johansen til TV 2.

Hun sitter på venterommet på Fjærvik klinikken i Oslo og venter på behandling. Det er kveld og ingen andre pasienter i lokalene og hun er klar for kontroll av tennene.

– Det er bare å slappe av og nyte spabehandling av tennene. Det er kun litt puss og ikke noe å grue seg til, beroliger tannlege Ingrid Fjærvik som også er ekspert i behandling av pasienter med odontofobi - tannlegeskrekk.

For Linn-Hege må ha full narkose hvis hun skal borre eller annen mer omfattende tannbehandling.

TANNLEGESKREKK: Linn-Hege Johansen på venterommet hos Fjærvik klinikken der hun får time på kveldstid for å unngå og høre lyder fra andre pasienter som får behandling. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg hadde en veldig, veldig dårlig opplevelse hos tannlegen som barn og det utviklet seg til en voldsom tannlegeskrekk som førte til at jeg ble diagnostisert med panikkangst, forteller Linn-Hege.

Kostbart

Hun sparer opp penger for å kunne bruke tilbudet på denne klinikken.

– Jeg klarer ikke gå til større behandling uten at jeg må ha narkose. Da snakker vi 20-30 000 kroner for å ta et hull, forteller Linn-Hege.

Før 2018 kunne hun få refusjon fra det offentlige ved bruk av private klinikker. Den ordningen forsvant fordi Regjeringen mente ordningen ble misbrukt av private tannleger.

- Jeg synes at tannlegebransjen er ganske redelig, oppfører seg korrekt og ønsker å hjelpe pasientene. Da blir det ganske brutalt å dømme en hel bransje og straffe pasientene på grunn av noen få som kanskje har gjort noe galt mener Ingrid Fjærvik.

Resultatet av å flytte pasientene til den offentlige tannhelsetjenesten har vært at køene for både utredning og behandling har blitt endeløse. I Møre og Romsdal er ventetiden nå fire år.

– For meg er ikke det offentlige noe alternativ, både på grunn av ventetiden, kompetansen og det å kunne gå til en tannlege du stoler på. Jeg stoler på Ingrid og vil bare la meg behandle av henne, sier Linn-Hege Johansen.

Tannlege Ingrid Fjærvik er oppgitt over at refusjonsordningen forsvant.

EKSPERT: Ingrid Færvik er spesialutdannet tannlege til å behandle pasienter med tannlegeskrekk. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg har gråtende pasienter her ukentlig som ikke får den hjelpen de trenger. Dette er ofte lavtlønnede pasienter med bakenforliggende årsaker som gjør at vanlig tannbehandling for dem i første omgang er umulig, sier Fjærvik.

Og manglende tannbehandling går ikke bare på helsa løs - men er potensielt dødelig.

– For noen pasienter er dette i verste fall livstruende. En infeksjon i munnhulen som ikke blir behandlet kan i verste fall sette seg som infeksjon på hjertet eller føre til blodforgiftning. Det er potensielt dødelig, sier Fjærvik.

Livskvalitet

Nå har Fremskrittspartiet foreslått for Stortinget at refusjonsordningen for pasienter med tannlegeskrekk skal gjeninnføres.

PÅ VENTEROMMET: Sylvi Listhaug møter høygravide LInn-Hege Johansen for å fortelle at Frp ønsker å gjeninnføre refusjonsordningen. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Det vil selvfølgelig koste noen millioner, men vi mener det er vel verdt det fordi det handler om livskvaliteten til folk og til mange som har det vanskelig fra før. Det går ikke an å sitte stille å se på at personer som har tannlegeskrekk ikke skal få hjelp, men vente i opptil fire år, sier partileder Sylvi Listhaug i Frp.

Saken skal til behandling i Stortinget 6. juni, og Listhaug har tro på gjennomslag.

– Jeg håper flertallet på Stortinget ser at dette var feil og at man snur og får på plass ordninga og pengene. Vi ønsker ikke at tannhelsetjenesten skal være forbehold de rike og at de fattige må sitte bakerst å vente på hjelp, sier Listhaug.

Arbeiderpartiet jobber også for å få tilbake refusjonsordningen og tannpolitisk talsperson Tellef Inge Mørland opplyser til TV 2 at de vil også fremme egen sak om dette for Stortinget.