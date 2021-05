Sommerferien nærmer seg. I år som i fjor, blir det norgesferie på mange av oss. Det er slett ingen «straff» det. Norge er et fint og allsidig ferieland med mange muligheter. Enten det dreier seg om bading og skjærgård, fjell og toppturer – eller det å besøke venner og familie det er altfor lenge siden man har sett.

For svært mange inkluderer ferien bilturer. Ikke så rent få har oppfylt ønske om egen campingbil, enda flere drømmer om én.

Men størrelse, pris, vinterlagring / parkering og det faktum om at bruken av bobil, tross alt, begrenser seg til noen få uker i året gjør at mange vegrer seg for å ta steget ut og realisere drømmen.

VW Caddy California har sengeplass til to innvendig, og mulighet for minikjøkken. Er man flere på tur finnes det et tilpasset telt i tillegg.

Liten, men fleksibel

VW har lange campingbiltradisjoner og hadde kanskje nettopp dette i bakhodet, da ideen om en liten og fleksibel campingbil ble klekket ut.

For VW Caddy California er nettopp fleksibel. Den kan brukes både som alminnelig familiebil, som en liten varebil og som campingbil. Alt til en relativt hyggelig pris. Vi snakker om fra i overkant av 500.000 kroner.

Modellen baseres på den nye og femte generasjon av Caddy. Her har den fått tilnavnet California, som leder tankene til USAs vestkyst, til surfing, varm sønnavind og knalloransje solnedganger.

Men denne fungerer selvfølgelig like godt i Norge, enten du har fjellstøvler baki – eller sykkel og kajakk på taket. Dessuten kan den leveres med firehjulsdrift, så framkommeligheten bør det ikke være noe å si på.

Minikjøkken

Inne i bilen er det sengeplass for to. Med telt (tilleggsutstyr) får man flere sengeplasser. Bilen er for øvrig registrert for fem personer. Den fungerer dermed fint som familiebil i hverdagen.

Videre kan den også utstyres med skreddersydd minikjøkken som gjør campinglivet litt enklere. Dette plasseres på venstre side i bagasjerommet og kan trekkes ut, slik at man står under bakluken ved kokkeleringen. Dette er en modul som enkelt kan fjernes ved hverdagsbruk.

Motorene den tilbys med er 2-liters dieselmaskiner på enten 102 eller 122 hestekrefter, mens forbruket er oppgitt til 0,49 l/mil med minste motor. Den finnes også, men ikke i Norge, med bensinmotor på 1,5-liter og 115 hestekrefter. Girkassen er en automatisk DSG-kasse.

Dette er med det en av Norges billigste campingbiler. Som også er anvendelig utenom feriene.

