Kona tilbød sin egen lillesøster til sexfiksert sado-ektemann

Utad er Karla Homolka og Paul Bernardo et pent par. Begge har lyst hår og blå øyne. De kler hverandre. Som Ken og Barbie.

Tre år inn i forholdet frir Paul til sin seks år yngre kjæreste.

Bryllupet er som et eventyr. Men, den lykkelige slutten uteblir.

I virkeligheten ønsker Paul seg en jomfru. Han har peilet seg inn på konas 15 år gamle lillesøster.

Dette blir starten på flere grufulle torturdrap.

Paret skal senere bli omtalt som «The Ken and Barbie Killers» og «The Schoolgirl Killers» i verdens største aviser.

Psykisk vold

Paul Bernardo blir i 1964 født inn i en velstående familie. Den kanadiske gutten er vakker, glad og søt. Han gjør det godt på skolen, er veloppdragen og til å stole på.

Som elleveåring blir faren Kenneth siktet for barnemishandling. Ryktene sier at han også forgriper seg på sin egen datter – Pauls søster.

Likevel ser ikke hendelsen ut til å prege unge Paul nevneverdig.

Det er først i 1980 at den 16 år gamle tenåringen begynner å endre adferd. Dette skjer etter at moren Marilyn forteller at Kenneth ikke er Pauls biologiske far.

Paul er et resultat av et sidesprang.

Bak det pene ytre brer det seg nå et mørke. Paul tar avstand fra moren og begynner å harselere med henne. Marilyn får ofte servert slengbemerkninger som «hore» og «slask» fra sin egen sønn.

Ektemannens seksuelle overgrep og sønnens hat tærer på Marilyn. Hun trekker seg mer og mer vekk fra familien, og oppholder seg kun i kjelleren.

Voldtar unge jenter

To år senere starter 18 år gamle Paul på universitetet i bydelen Scarborough i Toronto.

Omtrent samtidig begynner han og kompisene å praktisere ulike sjekkereplikker og metoder for å få med jenter hjem fra byen.

Fem år senere, i 1987, har Paul avansert fra å sjekke opp jenter, til noe langt verre og ulovlig.

I desember samme år blir innbyggerne i Toronto og Scarborough gjort kjent med «The Scarborough Rapist» – en ukjent voldtektsmann som i løpet av de siste åtte månedene har slått, truet og forgrepet seg på seks jenter.

To av dem er bare 15 år – den eldste 21.

Samtidig som Paul, nå 23 år gammel, tvinger seg på tilfeldige ofre, møter han i oktober 1987 ei 17 år gammel jente ved navn Karla Homolka.

23-åringens mørke sexfantasier faller i god jord hos den seks år yngre tenåringen, som deler de samme sadistiske tankene.

Sadomasochistisk «Barbie»

Karla, Pauls nye besettelse, jobber på en veterinærklinikk ved siden av videregående.

Glad i dyr, populær, smart og vakker er ikke synonymt med ugjerningene hun snart skal begå.

Paul og 17 år gamle Karla utvikler et sadomasochistisk forhold, hvor sistnevnte ter seg som Pauls underdanige slave – mens han tyr til vold.

Karla tar med seg sin nye kjæreste hjem til familien, vel vitende om overgrepene han fortsatt begår.

I løpet av 1988 misbruker Paul fem jenter. Året etter blir fire nye angrepet. 26. mai 1990 voldtar han en 19-åring.

I løpet av fem måneder tar politiet DNA-tester av mer enn 130 personer. Inkludert Paul.

Under et 35 minutter langt avhør 20. november 1990, innrømmer Paul overfor betjentene at han ligner på fantomtegningen av «The Scarborough Rapist».

Politiet lar ham gå.

Misbruker lillesøsteren

Paul og Karla forlover seg. De har nå vært et par i tre år, men Paul begynner å kjede seg. Han har lenge fantasert om Karlas 15 år gamle lillesøster Tammy.

Han liker tanken på at hun er jomfru.

Helt siden Karla tok med Paul hjem for første gang, har han småflørtet med Tammy. Han titter inn gjennom 15-åringens soveromsvindu og masturberer på rommet hennes mens hun sover.

Karla har alltid en finger med i Pauls syke spill.

Overfor venner beskriver hun sin forlovede som romantisk og fantastisk. «Vi er lykkeligere enn vi noensinne har vært», sier hun.

I virkeligheten blander hun ut beroligende legemidler i Tammys middag, og ser på mens Paul misbruker hennes egen lillesøster.

Filmer voldtekten

Datoen er 23. desember 1990. Om kun seks måneder skal Karla og Paul gi hverandre sitt «ja».

Lille julaften tilbringer paret hjemme hos Karlas familie. Hun har bestemt seg for å gi Paul noe helt spesielt til jul.

Lillesøsterens jomfrudom.

23 år gamle Karla Homolka avbildet 5. juli 1993. Foto: Frank Gunn/AP Photo

Hun har i forveien stjålet narkosegass fra dyreklinikken hun jobber på.

Først blander Karla ut sovepiller i Tammys eggelikør. Når 15-åringen ikke lenger er bevisst, kler de sammen av henne og legger tøyfiller dyppet i narkosegass over munn og nese.

Mens foreldrene sover under samme tak, tar Paul og Karla med seg bevisstløse Tammy ned i kjelleren. De setter opp et kamera som filmer det grusomme overgrepet.

15-åringen begynner å kaste opp voldsomt. De får panikk.

I hui og hast kler de på Tammy og bærer henne opp til badet. Først fjernes alle bevis. Deretter blir nummeret til ambulansen slått.

Men, det er for sent.

Tammy blir erklært død på St. Catharines General Hostpital noen få timer senere.

Karla og Paul forteller at Tammy begynte å kaste opp etter å ha inntatt store mengder alkohol. Selv om 15-åringen har et lite, men synlig brennmerke i ansiktet fra narkosegassen, setter ikke legene spørsmålstegn ved parets forklaring.

Under dødsårsak står det at Tammy ble kvalt av sitt eget oppkast etter alkoholforgiftning.

Det skal gå seks nye måneder før en ny jente blir offer for ekteparet, som i senere tid får tilnavnet «The Ken and Barbie Killers».

Ny 15-åring i bryllupsgave

Karla er nå 21 år gammel, men inngår likevel et vennskap med ei 15 år gammel jente. Hun tar henne med på shopping, middager og jentekvelder.

Hun ønsker å gi 15-åringen i en tidlig bryllupsgave til forloveden.

Under en middag den 7. juni 1991 blander hun ut et beroligende middel i jentas drink. Når tenåringen mister bevisstheten, ringer Karla til Paul.

I telefonen sier hun at hun har en overraskelse til ham.

Paul filmer mens Karla forgriper seg på 15-åringen. Deretter bytter de plass.

Dagen etter skjønner ikke jenta hva som har hendt. Hun er kvalm. Dette var hennes første møte med alkohol, og hun forstår ikke at hun har blitt seksuelt misbrukt.

Paul Bernardo avbildet i 1995, 31 år gammel. Foto: Greig Reekie/AP Photo

Dreper og parterer

Åtte dager senere er Paul, som tjener til livets opphold ved å smugle sigaretter, på tokt for å stjele bilskilt.

Langs veien får han øye på 14 år gamle Leslie Mahaffy. Han tvinger henne inn i bilen og vender hjem igjen til Karla.

Igjen trykker paret ned «rec»-knappen på filmkameraet, og dokumenterer misbruket av 14-åringen.

Hendene hennes er bundet. Leslie gråter og skriker. I bakgrunnen høres lystigere toner fra Bob Marley og David Bowie.

«Du gjør en kjempejobb, Leslie. En skikkelig god jobb. De neste to timene kommer til å være avgjørende for hva jeg skal gjøre med deg», sier Paul.

I pausene mellom overgrepene gir de tenåringen en bamse å holde rundt.

I frykt for at Leslie skal kunne identifisere Karla og Paul, bestemmer de seg den 16. juni for å drepe 14-åringen etter et helt døgn med tortur og misbruk.

Om kun tre uker skulle hun ha fylt 15.

Paul parterer liket og kvitter seg med delene i Lake Gibson, om lag 18 kilometer fra parets hjem i Port Dalhousie.

13 dager senere gir Paul og Karla hverandre sitt «ja». Bryllupet er storslagent. Ekteparet forlater kirken i en hvit vogn bak en majestetisk, brun hest. Begge smiler bredt til kameraet. Barbie og Ken.

Samme dag finner en far og hans sønn Leslies parterte lik under en fisketur.

Nytt offer

16. april 1992. Det sadistiske ekteparet kjører rundt for å se etter unge jenter de kan lure med seg hjem.

Utenfor den katolske videregående skolen Holy Cross, får de øye på 15 år gamle Kristen Dawn French.

Paul stopper bilen. Karla går ut, og spaserer målrettet mot skoleeleven. I hånda holder hun et kart. Mens 15-åringen studerer kartet for å hjelpe det bortkomne ekteparet, angriper Paul henne bakfra og tvinger henne inn i bilen. Han har en kniv.

De tvinger Kristen til å drikke store mengder alkohol, før de begge voldtar og torturerer 15-åringen. Alt blir filmet.

Etter tre dager i fangenskap blir hun kvalt til døde.

Elleve dager senere blir den livløse kroppen funnet i en grøft langs landeveien.

Paul og Karla bestemmer seg for å endre etternavn til Teale – navnet på morderen i den kjente, amerikanske thrilleren Criminal Law fra 1988.

Banker opp kona

Politiet begynner omsider å forstå at drapene på Leslie og Kristen henger sammen. Det etableres en egen etterforskningsgruppe i saken.

Det kommer inn flere alarmerende tips fra publikum som peker mot Paul, blant annet fra flere bekjente. Han skal flere ganger ha fortalt om sitt sexliv og mørke sexfantasier.

I desember 1992, hele åtte måneder etter drapet på Leslie, tester de DNA-et som ble tatt under etterforskingen av «The Scarborough Rapist».

Omtrent samtidig går Paul løs på sin egen kone.

I 2006 kom den kontroversielle filmen Karla ut i Canada – basert på Karla Homolka og Paul Bernardos forbrytelser. Foto: Mike Cassese/REUTERS/NTB

Han banker opp Karla og slår henne med en lommelykt gjentatte ganger i ansiktet, hodet og på kroppen. Til venner og bekjente hevder hun at hun har vært i en bilulykke.

Hun blir ikke trodd.

Kolleger kontakter 22-åringens foreldre, og Karla ender opp på sykehuset hvor hun gir en forklaring til politiet. Hun anmelder Paul for mishandling og flytter til slektninger.

Nå begynner ting å rakne.

Redder seg selv

I januar 1993 søker hun om skilsmisse fra sin voldelige ektemann. Samme måned er DNA-testingen klar.

Pauls DNA matcher «The Scarborough Rapist».

Politiet overvåker 29 år gamle Paul døgnet rundt før han den 17. februar blir arrestert.

Karla forstår alvoret. Hun er i ferd med å bli dratt ned i dragsuget. Hun kontakter en advokat og ønsker å forhandle seg frem til en mildere straff i bytte mot å vitne mot Paul.

Tre måneder senere får hun tilbud om en strafferabatt fra påtalemyndigheten. 12 år bak lås og slå. Karla har én uke på å bestemme seg.

Dersom hun takker nei, kan hun ende opp med å bli tiltalt for overlagt drap ved to tilfeller, og ett forsettelig drap.

Karla godtar. Hun forteller politiet at eksmannen har voldtatt hele 30 kvinner, og kaller ham «the happy rapist» – den glade voldtektsmann.

Rettstegning av sexforbryter Karla Homolka den 3. juni 2005. Foto: Shaun Best/REUTERS/ Marianne Boucher

Livstid i fengsel

1. september 1995 blir Paul funnet skyldig på alle punkter og dømmes til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse på minst 25 år.

Det vites fortsatt ikke hvor mange han faktisk har forgrepet seg på.

Paul har flere ganger blitt angrepet av andre innsatte, til tross for at han soner i et høysikkerhetsfengsel.

Men, mannen som gjennom testing har blitt klassifisert som psykopat, fortsetter å overraske.

I november 2015 publiserer han en selvskrevet bok på netthandelen Amazon. Boken heter «A MAD World Order» og er en voldelig fiksjonsbok om russisk mafia og al-Qaida på hele 631 sider.

Den høster elendig kritikk og kun dager senere blir den fjernet fra Amazon etter klagestorm fra publikum.

I 2018 søker Paul om prøveløslatelse. 30 minutter senere blir søknaden avslått.

Presseoppbud utenfor fengselet Sainte-Anne-Des-Plaines i Quebec 4. juli 2005. Karla Homolka sitter i bilen. Foto: Shaun Best/REUTERS/NTB

Karla ble en fri kvinne i 2005. Hun giftet seg på nytt i 2007 og tok ektemannens etternavn, Bordelais. Paret har nå to barn.

I 2020 flyttet familien på fire til den kanadiske byen Montreal. Hun er fortsatt en forhatt kvinne i Canada, og flere mener hun slapp altfor billig unna.

Boken «Lethal Marriage» fra 1995, skrevet av krimreporteren Nick Pron, tar for seg hele historien om det forhatte ekteparet Paul Bernardo og Karla Homolka.

4. juli 2005 ble det sendt et intervju med Karla Homolka på TV-kanalen RDI i Montreal. Foto: Ryan Remiorz/CP Photo/NTB

Kilder: Huffington Post, Wikipedia - Karla Homolka, Wikipedia - Paul Bernardo, CTV News Montreal, All Thats Interesting.