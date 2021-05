Fly skled av rullebanen på Voss

Et fireseters fly skled av rullebanen under landing på Voss flyplass, Bømoen. Det var fire personer i flyet, men ingen ble alvorlig skadd.

Nødetatene fikk melding om hendelsen 12.32 tirsdag.

– Brannvesenet fikk melding via AMK om et mindre fly som har sklidd av rullebanen. Totalt er det tre passasjerer og en pilot som var om bord på flyet, sier vaktkommandør for 110-vest, Ronald Drotningsvik.

Det lakk drivstoff fra den ene vingetanken etter hendelsen, og brannvesenet var på stedet for å skumlegge rundt flyet.

– Flyet fikk en røff behandling etter å ha sklidd av rullebanen, sier Drotningsvik.

Det var fire personer i flyet da ulykken skjedde.

Vest politidistrikt opplyser til NTB at én person er sendt til legevakten for sjekk, mens de øvrige tre ble undersøkt av helsepersonell på stedet og kom uskadd fra ulykken.

Det er store materielle skader på flyet.

Piloten har uttalt seg til Avisa Hordaland. Han beskriver landingen som problematisk og sier at han prøvde å lande to ganger før ulykken skjedde den tredje gangen.