Vi vil ikke føde på Skype!

Og verre kommer det til å bli hvis ikke vi gjør noe nå.

Mindre fødeavdelinger skal slås sammen på nye, store fellessykehus hvor det planlegges at friske mødre og barn skal sendes hjem 6–8 timer etter fødsel til et kommunalt tilbud som ikke er rustet for oppgaven.

Er denne politikken utformet med utgangspunkt i hva som er best for mor og barn?

Nei, mener vi. Vi er på vei i helt feil retning, og vi har vært på feil kurs lenge. Nå må politikerne komme på banen.

Langt unna eller overbelastet

Morgendagens nye skattebetalere som Erna så sårt ønsker seg, blir født langs veien, om bord i ferger eller på overfylte klinikker med for få ansatte.

Takket være et bunadskledd folkeopprør har det norske folk blitt gjort oppmerksomme på at dette er konsekvensene av å legge ned fødeavdelingene i distriktene.

Ved å legge ned små fødeavdelinger tvinger man kvinner i distriktene til å reise lenger, noe som er forbundet med økt risiko for mor og barn.

Hvor er distriktsministeren i dette? Hennes generelle løsning synes å være økt digitalisering i distriktene, men vi kan slettes ikke føde på Skype.

Nedleggelsene angår ikke bare kvinnene i distriktene. Kvinner som skal føde i de større byene, blir også direkte påvirket, for sentraliseringen av fødetilbudet de siste årene har ført til økende press på de store fødeavdelingene i byene.

Et sørgelig kapittel

Samtidig som fødselsomsorgen sentraliseres, foregår det en såkalt desentralisering av barselomsorgen. Dette innebærer at kommunene får mer av ansvaret for barselomsorgen, mens fødeinstitusjonene får mindre.

Det er et uttalt mål at flere friske mødre og barn skal sendes hjem 6–8 timer etter fødsel.

Barseltilbudet i kommunen omfatter ett (!) hjemmebesøk av jordmor innen tre døgn etter hjemreise. Kommunene klarer ikke engang å levere på dette: 6 av 10 får ikke dette lovpålagte tilbudet.

Selv om dette burde vært på plass, stiller vi spørsmål ved om ett jordmorbesøk kan erstatte tilgjengelig hjelp fra både barnepleiere og jordmødre døgnet rundt.

Nybakte mødre sendes i dag hjem med løfter om oppfølging der de bor, men i realiteten blir de som oftest overlatt til seg selv.

Et helsepolitisk svarteperspill

Barselopprøret oppsto som en reaksjon på at det nærmest var umulig å få sykehus og helsestasjon til å ta ansvar for manglene i barselomsorgen. Vennlig, men bestemt pekte de på hverandre og trakk på skuldrene. Alle vet at barselomsorgen ikke er god nok, men ingen har tid eller ressurser til å gjøre noe med det.

Mye av årsaken til dette er måten svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen er organisert på i dette landet.

Vi har et system som er så oppstykket at ingen ser helheten, eller tar ansvar for mer enn sin lille, avgrensede del.

Villet politikk

Resultatet er at kvinner og helsepersonell er fanget i et helsepolitisk svarteperspill, der ingen vil, våger eller kan ta ansvar. Derfor må politikerne komme på banen.

Dagens situasjon er resultatet av en villet politikk, og det er mulig å snu hvis det er politisk vilje.

Sammen gjør vi opprør. Bunadsgeriljaen og Barselopprøret har nylig inngått samarbeid for å sette fødsel og barsel på dagsorden før valget.

Sammen krever vi at ingen flere fødetilbud legges ned, nok ressurser til alle fødeavdelinger og et godt barseltilbud til alle kvinner. Denne regjeringen har lagt ned fire fødetilbud, den forrige la ned seks.

Vi behøver politiske partier som går til valg på å videreføre stortingsvedtaket fra 2018 på at ingen flere fødetilbud skal legges ned i dette landet.

Vi behøver politiske partier som snakker om barsel, og som tar Barselopprørets krav til bedre barsel på alvor.

Vi etterlyser en god fødsels- og barselpolitikk som setter mor og barns beste i fokus.

Trygghet for kvinner og barn er et politisk ansvar, og det er på høy tid at politikerne tar dette ansvaret på alvor.

