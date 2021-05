Supergenerasjonen begeistrer: – Vi har aldri hatt det slik før

Erling Braut Haaland, Casper Ruud, Viktor Hovland og Jakob Ingebrigtsen står i spissen for en gyllen norsk generasjon norske utøvere i de største idrettene på kloden.

Og det er flere i vannskorpen. Søndag sikret Dennis Hauger seg sin første seier i Formel 3-sirkuset. Han spås en lysende fremtid, og Formel 1-drømmen er nærmere enn noen gang.

– Gir motivasjon

Casper Ruud synes det er stas at Norge viser muskler på den største scenen.

– Det er selvfølgelig gøy. Spesielt det at alle får til store ting samtidig. Det er kanskje utfordrende for nordmenn nå å finne ut hva de skal se på til enhver tid, i og med at det går golf, tennis og fotballkamper, og i helgen var det til og med en Formel 3-seier. Nordmenn må kanskje kjøpe seg en iPad eller PC til om de skal få med seg alt. Forhåpentligvis fortsetter dette i flere år fremover, slik at vi kan sette Norge på kartet i verdensidretter, sier Ruud, og legger til:

– Det er noe helt spesielt. Så vidt jeg vet, så har vi aldri hatt det slik før.

Han mener det hadde vært rått om Norge hadde fått en fører i Formel-1-sirkuset.

– Det gir motivasjon å se hva andre får til også. Nå viser også Hauger at han har meldt seg litt på dette verdensidrett-toget. Han viser et stort potensial. Det hadde vært helt rått å få en Formel 1-sjåfør fra Norge. Det hadde først og fremst vært en drøm for ham, men også for Formel 1-fans i Norge. De har ikke hatt mye å glede seg over - vi har vel aldri hatt en Formel 1-fører i Norge før, sier Ruud.

– Prestisjekamp mellom Norge og Sverige

Suksess i de store verdensidrettene har vært forbeholdt våre svenske naboer. Nå er maktbalansen endret.

– Det er kjempegøy at det går bra for Norge. Og vi får det med oss. Vi unner dere det. Det er jo en prestisjekamp mellom Norge og Sverige i idrett, ikke minst i vintersport og langrenn. Om Norge skulle vinne i langrenn, så får det være greit. Det er fem-seks land som hevder seg. Men vi i Sverige har alltid kunne falle tilbake på at vi er bedre i fotball, gymnastikk, svømming, turn, tennis, bordtennis og idrettene som «egentlig» betyr noe. Nå er det kanskje ikke slik lenger. Vi taper i en del globale idretter, mens Norge er på fremmarsj. Men jeg vet ikke om det svir - vi synes det er bra for Norge, sier Jonas Karlsson, sportskommentator for Discovery Sverige.

Ruud tror suksessen vil bety mye for etterveksten.

– Det at vi viser at det er mulig å nå langt fra et lite land som Norge, kan forhåpentligvis få yngre folk til å satse, sier han.

Karlsson mener Ruud er inne på noe viktig.

– Jeg tror det handler om tradisjoner og at noen går foran og viser vei. Fremgang fører til fremgang. Det har nok dere i Norge sett også, spesielt i vinteridretter. I Sverige har vi hatt forbilder i verdensidretter litt oftere, og vi har ofte hevdet oss bra. At Henrik Stenson, for eksempel, vant en majortittel i golf og var rangert som nummer to i verden har nok mye å gjøre med at vi på et tidspunkt hadde Jesper Parnevik, som viste vei på 90-tallet, sier han.