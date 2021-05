Se Manchester United - Leicester fra kl. 18.30 på TV 2 Sumo og Premium.

– Vi har havnet i en veldig skvis her på grunn av ting som ikke berører oss. Du føler at det er vår sesong oppsummert.

Tore Hansen, leder i Liverpools norske supporterklubb. Foto: Liverpool.no.

Leder i Liverpools norske supporterklubb, Tore Hansen, er oppgitt og lite optimistisk før Premier League-sesongen går inn i sin siste fase. Opptøyene utenfor Old Trafford forrige søndag og den påfølgende utsettelsen av kampen mellom Manchester United og Liverpool gir store ringvirkninger.

Heftig kampprogram

Ole Gunnar Solskjær kommer etter all sannsynlighet til å stille med et redusert United-mannskap mot Liverpools topp fire-rival Leicester tirsdag kveld for så å sende et langt mer slagkraftig lag på banen mot Liverpool torsdag.

United har fått et heftig kampprogram med fire kamper på sju dager, og det er grunnen til at Solskjær må gjøre harde prioriteringer.

– Det er litt utgjort. Det er veldig synd at det er blitt så tett som det er blitt. Men jeg skjønner at det er vanskelig å gjøre noe annet enn å disponere slik de kommer til å gjøre, sier Hansen.

– Samtidig er dette en situasjon Liverpool har havnet i uten å være skyld i den – verken direkte eller indirekte. Det gnager litt.

Liverpool trenger flere hjelpende hender om de skal klare å kvalifisere seg til Champions League neste sesong. Det er i skrivende stund seks poeng opp til Leicester på den viktige fjerdeplassen som gir inngangsbillett til Fotball-Europas gjeveste selskap.

Liverpools resterende kamper er mot Manchester United (b), West Brom (b), Burnley (b) og Crystal Palace (h).

Topp fire-racet Lag Kamper spilt Poeng Målforskjell 1. Manchester City 35 80 46 2. Manchester United 34 70 31 3. Chelsea 35 64 23 4. Leicester 35 63 20 5. West Ham 35 58 10 6. Liverpool 34 57 18 7. Tottenham 35 56 20 8. Everton 34 55 4

– Legger alt litt på is

Rødtrøyene fra Merseyside har riktig nok én kamp mindre spilt enn Leicester, men har ikke råd til flere feilskjær og mer utur.

– Det er klart at dersom Leicester vinner 5-0, tar tre poeng og forsterker målforskjellen, så føles alt utgjort. United er jo formlaget i Premier League. Leicester er det ikke. Basert på det så er ikke dette en kamp Leicester normalt har i sine hender, sier Hansen.

– Hva tror du om sjansen for å havne i topp fire?

– Personlig legger jeg alt litt på is, altså. Om vi får et ok resultat i kveld, at Leicester får maks ett poeng, og vi vinner på torsdag, så har vi en reell sjanse. Om Leicester vinner i kveld og vi ikke får full pott på torsdag, er det kun matematiske ting som kan vippe det i vår retning.

Skulle Liverpool havne utenfor topp fire og dermed gå glipp av spill i Champions League, vil det være et enormt fall for laget som på suverent vis valset over motstanderne forrige sesong på veien mot Premier League-tittelen.

Skader på sentrale spillere, korona og tomme tribuner dras frem av Hansen som de viktigste faktorene til at Liverpool har sviktet i tittelforsvaret.

– Det er ingen som hadde trodd at vi hadde tapt seks kamper på rad på Anfield med publikum. Alle lag har spilt med de samme forholdene, men Liverpool er kanskje en av klubbene som har vært vant med utbytte av å ha hjemmepublikummet i ryggen. Når det går imot, så har du ikke hatt det løftet. Det å kunne gi laget den piffen og selvtilliten som du får med et fullsatt Anfield, sier Hansen.