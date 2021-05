Wenches pizzasnurrer

Ønsker du søte snurrer, erstatt kjøtt og tomatfyllet med vaniljekrem og eventuelt rosiner og kanel. Oppskriften gir ca. 30 stykker.

Allergier: Til de med melkeallergi, sløyf osten i fyllet eller bruk ost som tåles. Ønsker du å lage glutenfrie pizzaboller, halver oppskriften og bruk glutenfritt mel.

Tomatsaus med skinkefyll kan erstattes med pesto.

Dette trenger du:

Deig:

14 dl hvetemel (begynn med 900 g)

50 g gjær (fersk gjær eller tørrgjær)

6 dl fingervarm blanding av vann og melk (kan også bruke bare vann)

1 ts salt

1 ss honning eller sukker

1 dl flytende Melange (eventuelt flytende Melange uten melk)*

Tomatsaus:

250 g kjøttdeig eller karbonadedeig

1 finhakket løk

1-2 fedd hvitløk

2 ss flytende Melange*

2 ss tomatpuré

1 finhakket paprika

1 boks (ca. 300 g) knuste/hakkede hermetiske tomater

½ ts sukker eller honning

2-3 ts tørket oregano/pizzakrydder/basilikum

Salt, pepper

3-4 dl finrevet hvit ost til fyll og dryss

Slik gjør du:

Deig: Ha alt det tørre i en bakebolle til en kjøkkenmaskin. Smuldre i fersk gjær eller dryss i tørrgjær. Tilsett salt, honning/sukker og elt til en glatt deig, 10-15 minutter til deigen slipper bakebollen. Tilsett flytende Melange i en tynn stråle mens maskinen går. Når all Melange er tilsatt, øk hastigheten og elt videre i 2-3 minutter. Dekk til bakebollen og la deigen heve ca. 1 time.

Lag kjøttsaus mens deigen heves. Surr finhakket løk , finhakket hvitløk og kjøttdeig/karbonadedeig i flytende Melange i varm stekepanne. Tilsett tomatpuré og la en steke et par minutter før finhakket paprika tilsettes, sammen med hermetiske tomater og krydder. Kok opp og la sausen trekke i 15-20 minutter uten lokk. Smak eventuelt til med mer krydder, salt, pepper og eventuelt 1-2 ts balsamicoeddik.

Ta deigen ut på et melet bakebord og del den i to. Kjevle ut hver del til et rektangel ca. 30x40 cm. Smør over kjøttsausen, dryss over litt av den revede osten. Rull fast sammen og skjær i tykke skiver og sett på bakepapirkledd stekebrett. Dryss over resten av den revede osten. Dekk til og la etterheve 40-45 minutter.

Stek i varm stekeovn 220 grader på midterste rille i 12-15 minutter, til de er gylne og gjennomstekte.

Avkjøl på rist. Egner seg godt til frysing.

*I samarbeid med produktplassering