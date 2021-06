Sjekker inn på Paradise Hotel: – Kåt 24/7

Mandag 7. juni åpner programleder Triana Iglesias nok en gang dørene til luksushotellet i Mexico. En gjeng norske ungdommer sjekker inn og er klare for å feste, spille spillet og dolke hverandre i ryggen.

Hver uke gjennom sommermånedene skal det slippes tre episoder; på mandager, tirsdager og onsdager.

Fire av dem som sjekker inn på hotellet fra start av er: Maiken Utsi, Shirin V. Antaki, Josh-Kevin Ramirez Talm og Rachel Sadiki.

Maiken Utsi

Utsi er 21 år og kommer fra Lakselv i Finnmark.

– Jeg driver med mye jakt og fiske hjemme i Finnmark og det tror jeg er en veldig stor fordel på Paradise Hotel, for der skal jeg både fiske etter informasjon og jakte på både gutter og jenter.

Maiken Utsi, 21 år fra Finnmark. Foto: Bjornar Posse Sandboe

Finnmarksjenta forteller at hun selv ikke er åpen for sex på TV, men at hun har et alter ego som hun kaller for «Patricia» - og «Patricia» er åpen for alt.

– Hun kommer frem etter to drinker eller syv og det er fare for at man får se henne på TV. Patricia er jævlig kåt. Hun er kåt 24/7.

Shirin V. Antaki

Antaki er 20 år og kommer fra Oslo.

– Det kan brått skje at det klikker og at noen får en drink i tryne, det skal man ikke se bort ifra.

20-åringen slo opp med kjæresten sin 3 uker før hun dro til Mexico. Han vet ikke at hun skal være med på Paradise Hotel.

Shirin V. Antaki, 20 år fra Oslo. Foto: Bjornar Posse Sandboe

– Når jeg først bestemmer meg for å være over noen, så er jeg det. Så da får han være hjemme i Norge og sutre over meg.

Antaki har rukket å hilse på de andre jentene og synes det burde vært bedre standard på jentene.

– Det er en jente jeg kommer veldig godt overens med, men de andre er ikke noe for meg, sier hun.

– Jeg tror det er mye drama med meg og jenter på grunn av sjalusi. De er sjalu på meg.

Josh-Kevin Ramirez Talm

Ramirez Talm er født og oppvokst i Oslo og er 24 år gammel. Han tror det blir vanskelig å unngå sex på TV:

– Sex på TV er noe jeg sier til alle at jeg ikke skal ha, men jeg kjenner meg selv og jo lenger jeg kommer til å bli, jo mer sexfrustrert kommer jeg til å bli og da er det lett å gå på en smell.

Josh-Kevin Ramirez Talm, 24 år fra Oslo. Foto: Bjornar Posse Sandboe

– Jeg liker best å «chace'e» jentene. (...) Jeg prøver å være en «gentleman», være grei og snill og ikke leke med følelsene deres og sånne ting, men jeg er ikke alltid så lett å kapre sånn følelsesmessig.

På spørsmål om han er åpen for å finne kjærligheten svarer han:

– Jeg tviler på at drømmedama melder seg på Paradise Hotel, men man skal aldri si aldri.

Rachel Sadiki

Sadiki er 20 år gammel og kommer fra Hamar. Hun bor imidlertid i Oslo der hun jobber på sykehjem samtidig som hun studerer psykologi. I tillegg jobber hun som modell.

– Jeg er en business woman, ikke noen dum Paradise Hotel-deltaker.

Rachel Sadiki, 20 år fra Hamar. Foto: Bjornar Posse Sandboe

Sadiki legger ikke skjul på at deltakelsen er en måte for henne å bli kjendis på.

– Jeg måtte jo starte et sted, sier hun.

Sadiki er i motsetning til de andre bestemt på at hun ikke kommer til å ha sex på TV.

– Jeg skal ikke ha sex på TV uansett hva. Guttene her er skittene altså. De ligger rundt som om de skulle ha vært valper.

Resten av casten slippes senere.

Tiltak rundt sexpress

Realitykonseptet har rullet over norske TV-skjermer siden 2009. Den siste tiden har programmet fått massiv oppmerksomhet etter det for noen uker siden ble kjent at Paradise Hotel Sverige stoppes etter overgrepsanklager fra to av deltakerne.

Det ble også drama i høstens sesong av den norske versjonen, da det oppsto en situasjon der to av de kvinnelige deltagerne kom med svært pågående oppfordringer til sex med to av de mannlige deltakerne. Situasjonen førte til at produksjonen valgte å gripe inn.

På spørsmål om hvilke tiltak de gjør for å forhindre at noe slikt skal oppstå igjen fortalte Kristine Holm Marcher, som er sjef for PR for Nent i Norge og Danmark, følgende til God kveld Norge:

– Gjennom hele produksjonen følger vi opp deltakerne tett og setter tydelige grenser for hva som er greit og ikke. Vi er svært opptatt av deltakernes sikkerhet, og tar dette på største alvor.

Videre forteller hun at de hele tiden tar vurderinger på egne prosesser og at de kommer til å fortsette med det fremover, også etter hendelsene i Sverige.