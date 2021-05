Vil forlenge ordningen med karantenehotell til november

I revidert nasjonalbudsjett kommer det fram hvordan regjeringen ser for seg at den kommende tiden kan bli.

Regjeringen setter av penger til å fortsette den strenge grensekontrollen fram til 10. november, om nødvendig.

Direktoratet for sikkerhet og beredskap får tilført over 1,1 milliarder kroner slik at karantenehotellordningen, om nødvendig, kan videreføres til 10. november i år.

Samtidig foreslår regjeringen å øke bevilgningen til politiet med 136 millioner kroner for å dekke Forsvarets utgifter til bistand ved forsterket grensekontroll i 2021. 29,1 millioner kroner bevilges til arbeidet med innreiseregistrering.

Mer til sårbare grupper

Tiltak rettet mot blant annet vold og overgrep og for å støtte familier og foreldre får 260 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett.

Tiltakspakken skal blant annet bidra til å øke deltakelsen og inkluderingen i ferie- og fritidsaktiviteter. Videre skal det styrke satsingen på velferdsteknologi blant folk med funksjonsnedsettelser, styrke barnevernsinstitusjonene og familievernet, og gi bedre tilbud om oppfølging til voldsofre og voldsutsatte, skriver Barne- og familiedepartementet.

Pakken er den ene av tre som regjeringen legger opp til for å styrke innsatsen mot negative konsekvenser av pandemien for sårbare grupper.

Kutter permitteringslengde

Permitteringslengden skal halveres fra 52 til 26 uker fra 1. juli, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.



Det erfarer NTB fra flere hold tirsdag.



Permitteringsperioden foreslås kuttet trass i at regjeringen anslår at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Anslaget er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.



I august i fjor ble permitteringslengden utvidet til 52 uker.



– Mot lysere tider

Veien gjennom pandemien har vært lang, men mindre humpete enn regjeringen fryktet, sier finansminister Jan Tore Sanner, som sier vi går mot lysere tider.

– Når vi ser på helheten, viser tallene tydelig at vi har klart oss forholdsvis godt. Bedre enn de fleste andre land, og bedre enn vi forberedte oss på. Både når det gjelder helse og økonomi. Og nå går vi mot lysere tider, sa Sanner da han tirsdag la fram regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Han peker på at norsk økonomi har hentet igjen mesteparten av nedgangen fra i fjor.

– Mange bedrifter har klart seg godt. Men de som lever av at vi samles, at vi går ut og spiser eller at vi reiser, har mistet mye av inntektsgrunnlaget sitt.

– Noen har mistet alt. Da er ett år veldig lenge, sier Sanner.