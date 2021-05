Jakter plass på OL-laget til Norge i vernedress og flere lag ull

Se Ungarn rundt på TV 2 Sport 2 og Sumo fra 16:00 onsdag

– Du mister på en måte livsgleden når du holder på med dette.

Torstein Træen har akkurat begynt på en 50 minutter lang økt på rulla i garasjen etter en treningstur på i overkant av to og en halv time i landskapet rundt Heradsbygda utenfor Hønefoss.

Sola skinner og det er småpene elleve grader ute, men 25-åringen har tatt på seg to lag ull, en vernedress, vinterjakke, lue og skoovertrekk og satt seg i garasjen.

VANT TIL Å SVETTE: Torstein Træen har vært med på forskningsprosjekter på trening i høy varme i regi av Høgskolen i Lillehammer tidligere. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Du får trent hjertet ganske bra

Målet er å oppnå er kroppstemperatur på cirka 38,5 grader – en økt og en metode som er et resultat av forskermiljøet på Høgskolen i Lillehammers forskning på hvordan trening i varme kan forbedre prestasjonen til utholdenhetsutøvere.

– Poenget er at du skal bli litt over gjennomsnittet varm på 50 minutters sykling. Det vi bruker det til nå er varmeakklimatisering, for i Ungarn er det vel 28-29 grader. Det er litt mer enn de ti gradene her, sier Træen, og refererer til Ungarn rundt, som begynner onsdag.

– På samling i fjor så lo folk på laget litt av oss. Men så gikk det jo ganske bra, og da skulle nesten alle begynne med det, fortsetter han.

– Men effekten er god?

– Du får i alle fall trent mer, så på den måten er det jo det. Du får kjørt på relativt simpel belastning med høy puls, så du får trent hjertet ganske bra. Hadde jeg kjørt på samme belastning ute, hadde jeg nok hatt 120 i puls. Nå har jeg 140, forklarer han.

HJEMMEGYM: Familien Træen har rustet opp treningsrommet i garasjen under pandemien. Benkpressapparatet blir imidlertid beskjedent brukt av en som skal hevde seg mot de beste klatrerne i verden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

OL-kabalen

Varmeakklimatiseringen kan komme godt med i et ritt som ser ut til å bli avviklet i over 20 grader.

Femdagersrittet er en gave for spurterne, men den har også én skikkelig etappe for klatrerne.

Der blir det viktig å vise seg frem for en klatrer som Træen. TV 2 forstår at Andreas Leknessund, Tobias Foss og Markus Hoelgaard sannsynligvis vil ta tre av de fire Tokyo-billettene sykkelforbundet har å dele ut.

Kampen om den fjerde og siste billetten står mellom folk som Træen, Odd Christian Eiking, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen med flere.

– Det er så klart et mål. Det hadde vært gøy å sykle OL. Når det kun er OL hvert fjerde år, så vil man gjerne delta. Så får vi se. Man må jo prestere for å komme dit, sier Træen.

– Ritt blir avlyst, dere måtte tidlig hjem fra Tour of the Alps på grunn av en positiv koronaprøve ... Er det stressende å tenke på at sjansene for å vise seg frem begynner å bli stadig færre?

– Det går egentlig greit. Treningen viser at nivået er der, så må jeg ta de sjansene jeg får etter hvert.

– Fortjener du en plass på OL-laget?

– Om jeg presterer, gjør jeg det. Om jeg ikke presterer, gjør jeg ikke det. Det er ganske enkelt. Sykling er ganske «fair» på den måten.

KLATREGEIT: Træen vakte oppsikt med en 9.plass sammenlagt i Tour Colombia i fjor, foran en rekke meritterte sammenlagtryttere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Alle ritt er viktig for tiden

Lørdagens etappe i Ungarn avsluttes med en steil stigning til Gyöngyös-Kékestető.

Træen er lysten på å vise seg frem, spesielt med tanke på at en velt ødela sjansens hans i samme ritt og på samme stigning i fjor.

– Jeg vil kjøre med de beste. Startfeltet er ikke så kjempeimponerende heller. Jeg veltet i bunn av bakken på fjelletappen i fjor, så i år vil jeg bare komme til bunnen av bakken på lik linje med de andre og kunne kjøre hardt. Det var kjipt i fjor ikke å få muligheten til å kjempe, sier han.

Han er klar på at «formen er bedre i år enn i fjor», men i en sammensatt sport som sykling er det langt fra alltid at det er en korrelasjon mellom sterk form og sterke resultater.

Om alt går etter planen, er det imidlertid ikke utenkelig at han kan kjempe om sammenlagtseieren sammen med ryttere som belgiske Ben Hermans, australske Damien Howson og den vesle colombianeren Jhojan Garcia.

– Alle ritt er viktig for tiden, for du vet aldri når neste ritt er, avslutter han.