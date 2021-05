Har inngått forlik i boligstriden

Etter at kjendisparet kjøpte bolig i fjor sommer, dukket det opp problemer i form av fukt- og råteskader.

Det førte til at Christiansen og Lauritzen gikk til sak mot den tidligere huseieren, samt tre forsikringsselskaper. De skal ha krevd en erstatning på 1,4 millioner kroner.

Mandag startet rettsaken i Agder tingrett. Det var satt av to dager til rettsaken og tirsdag skulle Kompani Lauritzen-aktuelle Dag Otto Lauritzen, som er svigerfaren til Christiansen, vitne. Det ble imidlertid inngått forlik innen han rakk å innta vitneboksen.

Det bekrefter advokat Magnus Bergessønn Guderud, som representerer selgeren av boligen:

– Jeg kan bekrefte at det er inngått et forlik. Mer ønsker jeg ikke å si, sier han til Agderposten.

Partene ble oppfordret til å inngå forlik

Ifølge lokalavisa ble de motstridende partene oppfordret til å slutte fred og inngå forlik. Det var tingrettsdommer Øyvind Strand som rådet dem til å bli enige.

Kjendisparet skal tidligere ha blitt tilbudt et forlik på 550 000 kroner. Uten å ha kommet med et motsvar, ble tilbudet økt til 700 000 kroner. Selgeren og forsikringsselskapet har ikke erkjent straffskyld, derfor mente advokaten deres, Magnus Bergessønn Guderud, at det ikke var noen grunn til at forliket burde være noe særlig mye høyere enn halvparten av tvistesummen.

Det er derfor nærliggende å tro at summen endte på 700 000 kroner.

Hevder det var opplyst om skadene

– Boligen fremsto som svært velholdt. Det var viktig for paret som ventet barn, hevdet advokat Anne-Marie Varen som reprsenterte paret i tingretten mandag morgen, melder Agderposten.

Den motstridende parten mente at det opplyst at boligen hadde antydning til råteskader. Huset er fra 1959 og var følgelig 60 år gammelt på salgstidspunktet.

– Boligens tilstand og behov for renovering, understøttes også av at kjøper så på boligen som et oppussingsprosjekt og hadde store renoveringsplaner for boligen. Det kan derfor ikke komme overraskende på kjøper at det var råteskader i bygget. At omfanget kan ha vært mer enn kjøper selv forventet, innebærer ikke et vesentlig avvik fra forventet tilstand, står det i sluttinnlegget til motpart.