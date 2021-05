Ekstrem prisøkning: — Måtte slenge oss rundt

Midt i prosessen ble husprosjektet over 200.000 kroner dyrere enn småbarnsfamilien hadde regnet med. Et kjempehopp i prisene på byggevarer rammer store deler av bransjen.

– Vi fikk litt bakoversveis og skjønte at vi måtte slenge oss rundt og bestille mer før ting steg enda mer i pris.

Det forteller samboerparet Renate Vassbotn (36) og Jørgen Myr (34). Etter å ha planlagt husdrømmen i flere år, satte de før jul spaden i jorden på familietomten på Årvoll i Oslo. Til høsten skal de, sammen med barna på to og fire år, flytte inn i sin splitter nye enebolig.

Allerede i oktober fikk de beskjed om at prosjektet vil bli rundt 200.000 kroner dyrere enn planlagt. Årsaken er at etterspørselen på trevarer er større enn produksjonen. Det har ført til at prisene på ulike trevarer det siste året har steget opptil 70 prosent.

– Vi merket veldig godt at det skjedde noe i fjor, og vi fikk beskjed om at vi måtte regne med høyere priser, forteller Vassbotn og Myr, som deler bilder fra husbyggingen på Instagram-kontoen byggmitthus.

Ekstraregningen gjør at paret nå tenker seg nøye om før de gjør valg for boligen.

– Vi må nok velge bort ting som vi egentlig vil ha, for man får seg jo et lite sjokk av prisøkningen. Vi har blant annet satt platting og garasje på vent på grunn av det. Så får vi heller ta en del ting på sikt.

Tar ekstraordinære grep

Normalt gjør bransjen prisjusteringer på byggevarer to ganger i året. 1. april og 1. oktober. I år gjør ekstraordinære omstendigheter at prisene i tillegg ble varslet økt fra 1. mai, og på nytt fra 1. juni. Økningen i prosent varierer fra vare til vare.

Det er flere faktorer som påvirker og presser etterspørselen i bransjen nå. I Norge gjorde en tung vinter at mye skog gikk tapt, mens angrep av barkebiller ødelegger store skogsområder i Canada. Det siste gjør at USA må se til Europa for å dekke sitt behov for trevirke. I tillegg bygger også Kina mer og mer med tre.

Det grønne skiftet gjør også at stadig flere får øynene opp for å bygge i tre. Ikke minst har pandemien gitt folk ekstra tid til å fikse opp hjemme. Summen av alt dette gjør at markedet ikke klarer å besvare etterspørselen.

— Prisstigningen varierer fra ulike varegrupper, men det er økning på det meste. Et eksempel som mange har et forhold til er terrassebord. Fra i fjor til i år er prisøkningen på det 50 prosent, forteller bransjedirektør for Virke byggevarehandel, Aslaug Koksvik.

Usikker på om prisene skal ned

Hun vet rett og slett ikke om prisene i det hele tatt kommer til å gå ned igjen.

— Det er vanskelig å si når ting vil normalisere seg igjen, men trelast har generelt vært lavt priset, så det er noen som mener at vi er på et mer normalt nivå nå.

Selv innser bransjedirektør Koksvik at hennes eget husprosjekt fort kan bli dyrere.

– Jeg holder på å planlegge nytt hus, og vi ser jo at budsjettet strekkes, blant annet på grunn av økte trelastpriser.

STOR ØKNING: Aslaug Koksvik, bransjedirektør for Virke byggevarehandel. Foto: Virke

— Øker og øker

— Siden boligbyggingen tok seg opp etter finanskrisen har forbruket av trelast økt med over 100 millioner kubikkmeter årlig på verdensbasis. Det er fem ganger mer enn det som produseres i Norge og Sverige til sammen hvert år. Og etterspørselen bare fortsetter å øke.

Det forteller Bjarne Hønningstad, divisjonssjef i Moelven Wood, et av Europas største tremekaniske konsern. Han bekrefter at det skjedde noe med markedet i fjor.

— Jeg har aldri opplevd en så rask endring av prisene som det vi har sett nå, og det skyldes at det er høyere etterspørsel enn produksjon og at det internasjonale markedet er villige til å betale mer for trelast.

Må kjøpe fra utlandet

Den enorme pågangen gjorde at Moelven gikk inn i 2021 med historisk lave lagre. Det gjør at de nå må kjøpe inn ekstra råstoff til internasjonale priser for å møte den økte etterspørselen fra kundene.

– Dette gjør at kostnadene våre går opp. I tillegg til at vi har økte arbeidskostnader knyttet til ekstra produksjon på kveld og natt. Det gjør igjen at vi har måttet varsle våre kunder om økte priser.

Hønningstad sier at ting tyder på at prisnivået vil holde seg høyt en god stund.

— Det er vanskelig å se lenger enn til neste kvartal, men så langt vi klarer å vurdere markedet, tyder ting på at etterspørselen vil være større enn produksjonen. Og dermed at prisnivået vil holde seg høyt.

REKORDLAVE LAGRE: Bjarne Hønningstad, divisjonssjef i Moelven Wood. Foto: Vegard Breie

— Boligprisene nødt til å gå opp

I Ålesund sitter en av de største utbyggerne med en bekymring. Økte materialkostnader og en knapphet på tomter, som driver prisene opp, gjør ifølge ham at prisene på nye boliger kun kan gå én vei - oppover.

— Vi får varsler fra alle leverandører om at prisene på materialer skal økes. Det er et skrikende behov i Norge, og mangel i Europa nå, sier daglig leder i Mostein-gruppen, Steinar Lausund.

Han understreker at de som en stor aktør får tak i materialer, men at det nok er verre for mindre håndverksbedrifter.

— Det er en betydelig prisøkning på kort tid. Det går på vinduer, betong, taktekking og alle materialer. Jeg er overbevist om at det vil slå uheldig ut for den tiden vi går inn i nå.

PRISEN MÅ OPP: Daglig leder og styreleder i utbyggerselskapet Mostein, Steinar Lausund. Foto: Mostein

Lausund mener økte priser på materialer, sammen med dyre tomter, er nødt til å gjøre at nye boliger blir dyrere.

— Prisene er nødt til å gå opp, hvis ikke blir det massekonkurs i Norge. Hvis noe skal bli billigere, så er det kun arbeidstimene igjen å ta av. Hvis snekker og rørlegger skulle blitt billigere, så hadde de havnet langt, langt under i lønn. Det er umulig.

Lausund er klar på hva økte materialpriser har å si for selskapet.

— Vi er nødt til å prise opp husene med cirka én million for å ha akkurat den samme bunnlinja, og det skyldes ingenting annet enn materialkostnader.