Cheerleader forsvant sporløst etter trening – så dukket dette bildet opp på Snapchat

En 14 år gammel gutt tok selfie etter at han ble tatt for drapet på Tristyn Bailey (13) i Florida.

14-åringen, Aiden Fucci, skal ifølge påtalemyndighetene ha drept den populære cheerleaderen i småbyen St. Johns i Florida.

Da Fucci søndag kveld ble pågrepet, tok han en selfie mens han satt i politibilens baksete.

Bildet, hvor han lagde peacetegn med fingrene, sendte han til vennene sine på Snapchat for å informere dem om at han var tatt.

«Hei, folkens, har noen sett Tristyn i det siste,» skrev han i teksten over bildet, som nå blir spredt på nett.

Fuccis venner skal akkurat ha fått nyheten om at Tristyn var savnet da de mottok bildet, og reagerte med vantro.

TOK SELFIE I POLITIBILEN: Aiden Fucci lager peacetegn med fingrene etter å ha blitt pågrepet. Foto: Skjermdump

Sunket i jorda

Tristyn Bailey ble sist sett rundt klokka 13 søndag etter å ha trent på Durbin Armenity Center i St. Johns.

Da hun ikke kom hjem som avtalt, ble hun meldt savnet.

Flere hundre frivillige deltok i søket etter henne i og rundt St. Johns, som har 18.000 innbyggere.

Kortene tett til brystet

Lokalavisa News4Jax skriver at én av de frivillige søndag kveld kom over et lik i et skogholt.

Politiet mener at det var Tristyn Bailey som ble funnet.

I en pressekonferanse fortalte politiet at liket var fullt påkledd, men de har foreløpig ikke offentliggjort dødsårsaken.

Politiet har heller ikke offentliggjort nøyaktig hvor hun ble funnet, og vil ikke kommentere selfien som den antatte gjerningspersonen tok etter pågripelsen.

ARRESTERT: Aiden Fucci på politiets arrestasjonsfoto. Foto: Politiet

Vokste opp sammen

Under pressekonferansen søndag, som du ser øverst i saken, fortalte sheriff Robert Hardwick at lokalsamfunnet er i sjokk etter at jenta ble drept og 14-åringen ble pågrepet.

De to gikk på samme skole, Patriot Oaks Academy, og vokste opp i samme nabolag.

PÅ TRENING: Tristyn Bailey avbildet under trening sammen med cheerleaderlaget, Infinity. Foto: Handout

– Et sørgende lokalsamfunn

– Dette var ikke utfallet sherrifkontoret i St. Johns County ønsket, eller hva lokalsamfunnet ønsket, sa han.

Og:

– Dette er et sørgende lokalsamfunn.

Fucci sitter nå varetektsfengslet i ungdomsfengselet Department of Juvenile Justice, og skal etter planen møte i retten tirsdag.