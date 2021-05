Kraftig smitteøkning blant unge – bekymret over «smitterykter» på Snapchat

I Skien har 298 personer blitt bekreftet smittet i løpet av mai måned. I Porsgrunn er tallet 136. I tillegg er smitten raskt stigende i nabokommunen Bamble.

10. mai ble det innført svært strenge regionale tiltak, mens lokale forskrifter går enda lenger. Kommuneoverlegene forteller at situasjonen er alvorlig og at smittesporingsarbeidet er i ferd med å overbelastes.

Felles for kommunene er at unge og unge voksne driver smitten. Kommunene vurderer nå å avlyse resten av russefeiringen.

Nå svirrer det også rykter om at unge tilbys smitte på Snapchat – for en prislapp på 100 og 200 kroner. Saken ble først omtalt av TA.

Utsetter seg for smitte

Regjeringen har annonsert at et koronasertifikat vil bli sentralt i gjenåpningen av Norge. Etter planen skal personer som har vært smittet, og dermed har antistoffer, eller de som er vaksinert, få stadig flere lettelser.

I rapporten «Etiske problemstillinger ved etablering av koronasertifikat», skriver forfatterne at dette kan oppleves urettferdig, særlig for unge. De advarer om at unge som ikke er vaksinert, kan utsette seg for smitte for å kunne få koronasertifikatet ettersom det gir økt bevegelsesfrihet.

Kommuneoverlegen i Porsgrunn forteller at han er kjent med at det går rykter om at smitte selges for en liten sum på Snapchat.

FRISTET: Kommuneoverlege Jan-Arne Hunnestad er bekymret for at unge kan fristes av å bli smittet for å få lettelser. Foto: Hege Schjøth Øverås

– Jeg har hørt at det tilbys smitte for ned i 100 kroner. Vi har spurt unge som har testet positivt om dette, men de har ikke villet bekrefte det, sier Jan-Arne Hunnestad til TV 2.

– Tror du at det er sannsynlig at ryktene er sanne?

– Ja, spesielt med tanke på koronasertifikatet og «friheten» du får dersom du har gjennomgått smitte. Jo yngre man er, jo mindre risiko er det for alvorlig sykdom, så det er klart det er et marked for det, sier Hunnestad.

Han er redd unge ikke forstår alvoret.

– De tenker ikke over konsekvensene som vi ser hver dag når foreldre blir syke, og når hele klasser og arbeidsplasser settes i karatene. Det har enorme helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser, sier kommuneoverlegen.

Tas på alvor

Også SLT-koordinator i Skien kommune, Natasha Ferguson Finseth, ble orientert om Snapchat-ryktene i forrige uke. Hun fikk høre at prisen for å få eksponere seg for smitte var satt til 200 kroner.

Hun jobber som SLT-koordinator i Skien. SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Foreløpig dreier det seg kun om rykter og hun understreket at de ikke har fått bekreftet at dette faktisk skjer.

– Vi har ikke fått konkrete bevis eller tips om Facebook-grupper, men det ryktes blant unge, forteller Ferguson Finseth.

Hun forteller at kommunen tar ryktene på alvor.

– Vi jobber tett med skolene og miljøterapeutene i forlengelsen av sånne rykter. Vi har også et godt samarbeid med forebyggende politi i kommunen, sier koordinatoren.

BEKYMRET: Natasha Ferguson Finseth har ikke selv sett snappene, men er bekymret for ryktene. Foto: Privat

– Fryktelig trist

Dersom ryktene er sanne, er hun klar på hva hun synes.

– Det er fryktelig trist. At man setter både seg selv og andre i en potensiell smittesituasjon, er veldig kjedelig, for konsekvensene kan være så store, sier hun.

Koordinatoren oppfordrer alle unge som eventuelt kommer over slike tilbud om å melde fra til miljøterapeut, skolen eller foreldre.

– Ta det videre slik at vi kan fange det opp og prøve å få bukt med det. Vi må ta vare på hverandre i denne tiden. Det er mye smitte i Grenland, så vi ønsker at både unge og voksne skal komme ut av dette på en god måte, sier Ferguson Finseth.

Brukt russebuksa tre ganger

Russepresident Alina Wetherill (18) ved Porsgrunn videregående skole forteller at hun ikke er kjent med ryktene om at «smitte» selges.

– Jeg leste bare om det i lokalavisa, men jeg har ikke hørt noe om det personlig, sier hun.

At smittetallene er skyhøye, har hun imidlertid merket litt for godt.

– Jeg har bare brukt russebuksen tre ganger. Akkurat nå sitter jeg i karantene for andre gang i løpet av russetiden, og så og si alle jeg kjenner er enten smittet eller i karantene, forteller hun.

KARANTENE: Alina (til høyre) forteller at smittetilfeller førte til at klasse etter klasse ble satt i karantene i forrige uke. Foto: Privat

18-åringen forteller at situasjonen er veldig kjedelig for alle og at hun gleder seg til det er over.

– Vi er nesten ferdig på skolen, så får vi håpe at sommeren blir bedre. Jeg begynner å bli passe lei, sier Wetherill.

Smitte blant unge voksne

Kommunene i Grenland jobber på spreng med å håndtere det pågående smitteutbruddet.

– Det er økende smittespredning og en betydelig belastning på TISK-kapasiteten. Det er så mye smittesporing og karantenesetting at vi som jobber med dette er slitne, sier Hunnestad.

Kommuneoverlegen forteller at han anslår at smitten i Porsgrunn er 250 ganger høyere i år enn på samme tidspunkt i fjor. Smitten er størst blant unge voksne.

– Det er i hovedsak videregående elever og unge voksne som blir smittet, og som smitter videre til familiene ofte før de får symptomer, forteller han.

Kommunen følger strenge nasjonale tiltak, i tillegg til lokale forskrifter som er ment å reduserer kontakten mellom folk, og særlig mellom unge voksne.

– Vi har et håp om at de skal virke i løpet av en uke eller to, sier Hunnestad.

I Skien er smittetallene enda høyere.

RESTRIKSJONER: Det har ikke blitt mye til feiring for årets russ under pandemien. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Bekymringsverdig

– Smittesituasjonen i Skien kommune er alvorlig. Vi vurderer daglig om tiltakene vi har iverksatt er tilstrekkelig, og om det er behov for justeringer for å få bedre kontroll over smittespredningen, sier Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen til TV 2.

Kommuneoverlegen kjenner også til ryktene om salg av smitte på sosiale medier og det bekymrer henne.

– Det er bekymringsverdig at statlige lettelser i smitteverntiltak for dem som har vært smittet kan se ut til å motivere unge mennesker til nettopp å sørge for å få gjennomgått infeksjonen, slik at de i etterkant kan unntas karantenegjennomføring, sier Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen til TV 2.

Hun peker på at det er spesielt bekymringsverdig fordi flere av foreldrene til gruppene som eventuelt gjennomfører «Snapchat-smitte» ennå ikke er vaksinert.

– De kan ha underliggende helsetilstander som gjør at de har økt risiko for alvorlig sykdom enn yngre personer uten slike underliggende helsetilstander, sier kommuneoverlegen.

Frykter kollaps

Tirsdag ble det meldt om 48 positive tilfeller i Skien. Andelen smittede i unge aldersgrupper har også økt de siste ukene.

I uke 17 var 24 prosent av alle smittede mellom 10 og 20 år, mens 54 prosent var mellom 20 til 49 år. I uke 18 var andelen henholdsvis 35 og 42 prosent.

Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen har vært klare i sin anbefaling: De mener at aldersgruppen 18 til 25 år bør prioriteres i vaksinekøen.

– Unge har kontakt med mange mennesker. Ettersom vaksinen hindrer smittespredning, hindrer vi også at unge smitter foreldre og besteforeldre. I tillegg åpner det for at unge, som lenge har betalt en høy pris, kan ha mer sosial kontakt, sa helserettsekspert Anne Kjersti Befring ved UiO.

I en risikovurdering TA har fått tilgang til, viser at det haster å slå ned smitten. Der skriver kommuneoverlegen at testkapasiteten og smittesporingsarbeidet er under en kritisk belastning i Skien.

– Det presiseres at befolkningens etterlevelse av gjeldende smittevernregler og anbefalinger er helt avgjørende for utviklingen av situasjonen, sier Waagsbø-Kjellsen.