Bernt Hulsker trakk seg fra Kompani Lauritzen

Allerede før lørdagens konkurranser var i gang, måtte den tidligere fotballproffen trekke seg fra Kompani Laurtizen – som nylig høstet to gjeve gullruter.

Hulsker forteller til TV 2 at han den siste uken har levd på lånt tid, etter at bicepsen i den høyre armen røk under en øvelse.

– I dag måtte jeg melde pass, og slik er det bare. Men, det er de fem beste igjen. Alt er på stell og alt er i riktig rekkefølge, spør du meg, sier han til TV 2 samme dag som han kapitulerte.

Se intevjuet TV 2 gjorde med Hulsker like etter at han trakk seg i videovinduet øverst i saken.

– Ikke konkurransedyktig

43-åringen hevder selv han har fem tommeltotter på sin venstre hånd, og at det derfor ikke var mulig å hevde seg i konkurransen mot de fem gjenværende aspirantene under lørdagens øvelse i skogen.

OVERLEVELSE: Aspirantene fikk fikk i oppgave å overleve på en natt i skogen på egenhånd. Da skjønte Bernt Hulsker at han ikke var konkurransedyktig med bare en hånd. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg var ikke konkurransedyktig rett og slett. Jeg hadde ingen mulighet til å hevde meg i konkurransen, og ergo så ville jeg blitt slått ut. Da var det bedre at resten fikk fullt fokus på seg selv i stedet for at de skulle hjulpet meg litt. Det hadde ikke tatt seg ut. Jeg tror det var «fair» og riktig for meg selv og for de andre aspirantene, forklarer Hulsker.

– Vurderte du å trekke deg tidligere?

– Nei, det vurderte jeg aldri. Jeg vurderte det ikke før jeg fikk en oppgave jeg ikke kunne gjennomføre. Og det skjedde først i dag. Så jeg har egentlig vært veldig heldig, som kunne være med så lenge fordi øvelsene har passet meg ganske greit.

Måtte rope på mamma

På spørsmål om hva som har vært hans verste opplevelse, ramser Hulsker opp omtrent alle øvelsene han har deltatt i.

– Jeg har fått utfordret klaustrofobien min. Den var grusom. Og at jeg var nede i iskaldt vann og måtte dykke noen meter ned. Det var grensesprengende, egentlig, men, klaustrofobi sliter jeg veldig med, så den var tøff, sier han.

Det var likevel én oppgave som satt moldenseren helt ut av spill, og den endte med at 43-åringen ropte etter moren sin.

– Og høydeskrekken også selvfølgelig. Da vi rappellerte ned Zakariasdammen, så ropte jeg på mor mi, rett og slett. Hun kom ikke, men jeg kom meg ned.

Ble positivt overrasket

Avslutningsvis forklarer Hulsker at han har blitt overrasket over flere av deltakerne, og da spesielt en annen moldenser.

– Linnéa Myhre har vært enorm. Ledertype og alt mulig. Jeg er litt spent på hvordan det går med marsjeringen hennes nå mot slutten, men ellers så viser hun seg som en ledertype som tar tak og har en god stemme. Hun er en fornuftig, skarp ung dame, så det har vært artig å registrere.

– Samtidig så er det Tjora, selvfølgelig. Gode gamle Tjora. Vi er jo like gamle, så vi har jo ledd mye sammen. Han er en bra, bra mann. Jeg håper ikke han vinner, det tåler jeg ikke (...) Jeg håper at noen av de yngre tar innersvingen på han. Så er det sagt, sier Hulsker, og legger til at han bare spøker.

FEM IGJEN: Etter at Hulsker trakk seg, kjemper fem aspiranter om oransje beret. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Se finalen i Kompani Lauritzen lørdag 22. mai på TV 2 og TV 2 Sumo.