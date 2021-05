The Voice-Sofie (20) fikk mystisk budskap fra en fremmed: – En gave fra Gud

Fredag kveld møtes de åtte gjenværende deltakerne på H3 Arena for å konkurrere nok en gang i The Voice.

Igjen må sangtalentene overbevise publikum om at de fortjener en plass i konkurransen, men for to av dem vil The Voice-reisen avsluttes her.

En av de håpefulle er 20 år gamle Sofie Fjellvang fra Kristiansand. Den blide sørlandsjenta har visst at hun ville drive med musikk så lenge hun kan huske.

TALENT: Sofie Fjellvang (20) har sunget så lenge hun kan huske. Foto: TV 2.

Se Sofie synge seg videre i første livesending øverst i videovindu!

– Jeg har vokst opp i en vanvittig musikalsk familie, så sang og musikk var bare en veldig naturlig del av hverdagen og familielivet egentlig, forteller Fjellvang til TV 2.

– Jeg begynte i barnekoret i menigheten min da jeg var bitteliten og det nok starten for det var der jeg begynte å synge, legger hun til og opplyser samtidig at hun har spilt både piano og fiolin, uten hell på det siste.

– Fiolin var ikke min greie, sier hun og ler.

AUDITION: Sofie Fjellvang overbeviser mentorene om at hun har noe å gjøre i konkurransen. Foto: TV 2.

Vant sangkonkurranse i USA

Sang har Fjellvang derimot definitivt talent for. Det fikk hun for alvor vist mens hun studerte i Leesville, North Carolina i 2017.

– Jeg sier bare: «For et år». Det var mye som skjedde der. Jeg begynte i august, og ble signert av et agentbyrå der i oktober. Det gikk mest ut på modelloppdrag, skuespilleroppdrag og for min del mest musikk, sier hun og utdyper:

– Da var jeg med på en lukket konkurranse for alle som var signert, hvor dommerne var ganske kjente folk som hadde jobbet med store artister i USA. Da sang jeg a capella, noe jeg aldri har gjort før så det var jo skummelt. Men det gikk veien, for jeg vant jo faktisk den kategorien.

Sørlandsjenta lærte samtidig å ikke ta seg selv så høytydelig, en erfaring hun er glad for å ha med seg.

– Det var ganske lærerikt og vittig, for jeg husker jeg måtte skrive en egen monolog på engelsk som skulle være morsom. Så jeg har litt erfaring med å være ganske så ukomfortabel, for det var ganske så flaut. Men det gikk jo likevel da, noen ganger må man bare gjennomføre, ler hun.

Fikk «beskjed» fra uventet hold

Like i forkant av utvekslingen ble Fjellvang helt overbevist om at hun skulle følge sangdrømmen etter videregående, etter en helt spesiell hendelse hun aldri kommer til å glemme.

På Skjærgårds Music and Mission-festival ble sørlandsjenta plutselig stanset av en fremmed dame som hadde en beskjed til henne «fra Gud».

– Ei helt totalt fremmed dame kom rett bort til meg og sa «Du, den drømmen du bærer på som handler om musikk, den må du følge for det er Gud som har gitt deg den», forteller Fjellvang.

LIVE: Sofie Fjellvang opptrer på livesending i The Voice for første gang. Foto: TV 2.

20-åringen forteller at hendelsen gjorde såpass inntrykk at hun forandret seg i positiv retning.

– Det har nok endret meg litt til at jeg har turt å gjøre litt mer og virkelig gå for det jeg har lyst til, og gi det hele meg. Jeg har ikke lyst til å ha en «plan B». Jeg har lyst til å holde på med musikk, og da skal jeg søren meg få det til også, sier hun bestemt.

– Kult forhold til Jesus

Fjellvang er forberedt på at enkelte kan ha meninger om henne basert på at hun velger å være åpen om den kristne troen sin. Det er hun ikke redd for.

– Jeg ønsker å være åpen om troen min. Og kommer det noen spørsmål om akkurat det, svarer jeg gjerne. Jeg har lyst til å være meg selv med hele meg, forteller 20-åringen.

Til de som skulle stille seg kritisk til henne basert på troen har Fjellvang følgende beskjed å komme med.

– Jeg er fullt klar over at det vil være folk som synes det er rart, eller kanskje dumt, og man har jo meninger om alt. Jeg har også meninger, men jeg har også erfaringer. Min erfaring er at Jesus ikke er streng, jeg kan ha det gøy med Jesus jeg, sier sangtalentet og legger til:

– Jeg har hatt et litt kult forhold til det med Jesus og Gud. For noen er det å følge drømmen å jobbe med musikk i menighet. For min del er drømmen å jobbe som artist, og da har jeg tenkt at den skal jeg følge, og så kan Jesus være med i drømmen min.

Egen vei til musikken

Kristiansandsjenta er ikke redd for å gjøre ting på sin egen måte. I stedet for å studere musikk, håper Fjellvang heller å finne en annen vei til artistkarrieren.

– Jeg har ikke lyst til å gjøre noe annet. Derfor har jeg tenkt på hva jeg skal studere, for jeg suger på musikkteori, for å si det rett ut, så det går ikke, forteller hun lattermildt.

Etter videregående tok hun derfor et friår for å fokusere på musikken, skrive egne tekster, samt skrive musikaler sammen med moren.

Da dukket samtidig muligheten i The Voice opp.

– Det passet jo bare helt perfekt. Jeg ser på The Voice som den aller beste muligheten til å nå dit, så det var vel hovedsakelig derfor jeg meldte meg på, forteller Fjellvang.

Ble fridd til etter åtte måneder

Timeplanen har i det siste vært relativt full for 20-åringen, med The Voice-deltakelsen, sangoppdrag i bryllup og begravelser, i tillegg til ekstrajobb på en avlastningsbolig for barn i Kristiansand.

Få uker etter The Voice-finalen, skal hun også gifte seg med kjæresten gjennom snart 1,5 år.

Men selv om kjæresten fridde etter at paret hadde kjent hverandre i knapt åtte måneder, er Fjellvang sikker i sin sak.

– Her går vi rett på sak altså, ler hun og legger til:

– Det er så forskjellig for folk. Men for min og Henrik sin del, når det bare føles godt og riktig, da holder man ikke igjen altså. Da må man bare «gunne» på.

Vennene fikk sjokk

Fjellvang har fått mange kommentarer på at det er «tidlig» å gifte seg som 20-åring, og forteller hvordan vennene reagerte da hun avslørte nyheten.

– Vennene mine har jo totalt sjokk vet du, ler hun og avslører at hun er den første i vennegjengen som får ring på fingeren.

Men sørlendingen er ikke redd for å oppdage nye sider av kjæresten etter hvert som årene går.

– Jeg skjønner at det er ganske så vilt å gifte seg når du er 20 år og ikke har vært sammen i mange år enda. Jeg har faktisk aldri hatt kjæreste før heller, men jeg følte bare «Wow, han her vil jeg aldri gi slipp på», sier hun.

Fjellvang har også planen klar for når den nyforelskede perioden går over.

– Jeg tenker at nå har vi alle forutsetninger for å skulle få det skikkelig fint sammen. Hvis det skulle oppstå noe, som mest sannsynlig skjer for alle i livet, så tenker jeg at da klarer vi det. Vi har lyst til å møte de utfordringene som kommer sammen, vi har ikke lyst til å gi slipp på hverandre, men å holde hverandre enda hardere i hånda, sier 20-åringen og legger til:

– Det er kanskje litt av det jeg er opptatt av også: – Gjør det du har lyst til, følg drømmen din. Jeg har alltid drømt om å gifte meg litt tidlig, så jeg «gunner» på jeg, og det gjør han også.

Samtidig er hun glad for å ha foreldrenes støtte.

– De elsker Henrik. Jeg merker at de synes han er så flott, og det er akkurat det jeg også synes, så der tror jeg vi alle er på samme side. Så det er skikkelig hyggelig altså, forteller hun.

– Vanvittig nervepirrende

Før bryllupet skal stå, har 20-åringen tre The Voice-sendinger å komme seg gjennom, dersom publikum vil ha henne med til finalen. Det merker hun på kroppen.

– Det er jo vanvittig nervepirrende, og du er jo nesten ikke deg selv når du går på scenen, for du er så nervøs, forteller Fjellvang.

Hun er derfor svært glad for valget av Yosef Wolde-Mariam (43) som mentor.

– Han får meg til å føle meg veldig flink i det jeg gjør, og det er så viktig å føle at det du gjør er bra når du skal ut i den situasjonen. Jeg har lært masse, men det beste med å ha han er at han er en skikkelig motivator, roser Fjellvang.

20-åringen har planen klar dersom hun skulle gå helt til topps – og hvis hun ikke gjør det.

– Jeg opplever at det er dette her jeg skal gjøre. Så om jeg vinner hele greia så hadde jo vært målløs og helt fra meg. Men da tenker jeg nok: «Okei, nå begynner det». Og vinner jeg ikke, så tror jeg at jeg tenker det samme, for da har det gjort meg sterkere og gitt meg en erfaring som kan dra meg lenger og lenger uansett.

Se livesendingene av The Voice på TV 2 fredag klokken 20.00, eller strøm når du vil på TV 2 Sumo.