Minst ni drept i skyting på russisk skole

En kilde sier til nyhetsbyrået Tass at to personer begynte å skyte ved skolen tirsdag formiddag.

En person, en 17-åring som tidligere skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet. Ifølge flere russiske medier holder gjerningspersonen som ikke er pågrepet, en rekke personer som gissel.

En rekke lokale medier melder ved 10-tiden tirsdag at den andre gjerningspersonen er skutt, men dette er foreløpig ikke bekreftet. Andre medier melder at begge de to gjerningspersonene er skutt og drept.

Minst ni personer er drept i hendelsen, en lærer og åtte elever. Flere lokale medier melder at antallet omkomne foreløpig er på 11.

32 til sykehus

Nødetatene opplyser at ytterligere 13 personer er såret etter skyteepisoden. Nyhetsbyrået Tass melder at så mange som 32 personer er fraktet til sykehus.

Ifølge vitneobservasjoner fra stedet skal flere elever ha hoppet fra vinduene på skolen.

En lærer sier han var i klasserommet da han først hørte en eksplosjon og deretter skyting. Også en annen kilde forteller om en eksplosjon og røyk som steg opp fra bygningen.

Skolen har, ifølge Tass, 714 elever og nærmere 70 ansatte.

– Lempet på våpenlovene

Kazan er Russlands femte største by og ligger rundt 800 kilometer øst for Moskva, ved elven Volga.

– I dette området er det en hovedvekt av muslimer, og det spekuleres allerede om det som har skjedd kan ha et religiøst motiv. Det er flere som sier det kan virke som en terrorhandling, sier TV 2-reporter Øystein Bogen.

Bogen forteller at antallet skoleskytinger i Russland har gått betydelig opp de siste årene.

– Dette kan man jo spekulere i om har noe med at de har lempet på våpenlovgivningen de siste årene, og man får for eksempel kjøpt et håndvåpen dersom man føler man trenger det for å beskytte seg selv, sier han.

Regionpresident Rustam Minnikhanov i Tatarstan besøker åstedet i Faizi-gaten, skriver radiostasjonen Kommersant på Twitter og viser til Tass.



(©NTB / TV 2)