Comeback for «Bennifer»?

I april ble det kjent at Jennifer Lopez og Alex Rodriguez hadde brutt forlovelsen.

Kort tid etter bruddet begynte spekulasjonene om hvorvidt det var oppstått søt musikk mellom Lopez og Ben Affleck igjen. Affleck har nemlig blitt observert på vei ut og inn av hjemmet hennes i Los Angeles en rekke ganger.

Senest ble de to observert reise fra LA i et privatfly. De landet senere i Montana der de skal ha tilbragt helgen sammen på et luksushotell. Bilder som Daily Mail har publisert, viser de to sittende sammen i en SUV - Affleck ved rattet og Lopez i passasjersetet.

«Bennifer»

Lopez og den Oscar-vinnende skuespilleren var et av Hollywoods mest populære par på starten av 2000-tallet, og ble av mediene omtalt som «Bennifer».

De to begynte å date i 2002 og forlovet seg raskt. Det skulle imidlertid ikke vare særlig lenge og bare dager før bryllupet deres skulle gå av stabelen i september 2003, avlyste de bryllupet. I januar 2004 gikk de offisielt hvert til sitt.

Lopez har senere innrømmet overfor Vogue at det tok henne to år å komme over bruddet med Affleck. Det, til tross for at hun det samme året som bruddet ble sammen med sangeren Marc Anthony, som hun også giftet seg med. De to fikk tvillinger sammen, før de skilte seg i 2011.

Nysingel

Lopez var for kort tid siden forlovet med baseballspilleren Alex Rodriguez. Det var kjent at de to hadde problemer i forholdet, men den siste tiden skal «de ha prøvd å jobbe seg gjennom det».

Lopez skal ha jobbet i Den dominikaske republikk, mens Rodriguez jobbet i Miami. Ifølge kilder som kjenner dem godt, skal det ha vært tøft for dem å ikke kunne se hverandre. Koronakrisen gjorde det hele veldig komplisert.

Paret forlovet seg i Bahamas i mars 2019 etter å ha vært sammen i to år. Rodriguez har i likhet med Lopez barn fra før - to døtre på 12 og 16 år. I løpet av parforholdet skal de ha tilbragt mye tid sammen med hverandres barn.

Paret har tidligere måtte utsette bryllupet to ganger som følge av korona.