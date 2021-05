Wenche (69) kjente igjen lyden «hele» Norge snakker om: – Åh, Gud!

Wenche Halseth (69) fra Rælingen er en ivrig tilhenger av «Lyden av Norge».

I konkurransen, som går på P4, blir en hverdagslig lyd tatt ut av sin sammenheng, og hver dag slipper flere lyttere til på P4 for å gjette.

I ukesvis har 69-åringen sammen med tusenvis av andre lyttere forsøkt å gjette hvilken lyd som blir spilt av på P4 helt siden påske.

Hun har satt på vekkerklokka hver morgen for å sende inn sine forslag tidligst mulig.

– Det var en merkelig klirrelyd de spilte av, og en slags knitring, så først tippet jeg at det var noen som slengte Lego-klosser, men det var det ikke, sier Halseth til TV 2.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Sendte inn 50 forslag

Den pensjonerte sekretæren anslår at hun sendte inn opp mot 50 forslag til radiokanalen før hun fikk napp.

– Helt til slutt kom jeg på at det var lyden av smågodt i løsvekt. Jeg var helt sikker i min sak. Jeg spiser mye smågodt og kjenner igjen lyden, sier hun og ler.

Søndag satte Halseth nok en gang på vekkerklokka for å rekke å sende inn gjetningen før P4 skulle trekke ut én heldig person som fikk komme på lufta.

Hun hadde nemlig følelse av at sjansen for å bli valgt ut økte hvis hun sendte meldingen grytidlig på morgenen.

– Og så ble det meg, da! Da steg pulsen, altså, og plutselig ble jeg skikkelig i tvil om det egentlig var lyden av smågodt jeg hadde hørt.

Cashet inn

Hun sier at nervene var i høyspenn da P4s maskin skulle komme med riktig eller galt svar.

– Svaret er riktig, svarte maskinen.

– Åh, Gud, svarte Wenche Halseth, før hun brøt ut i latter og ble 200.000 kroner rikere.

Hør klippet øverst i saken!

Ferie og prydtrær

På spørsmål fra TV 2 om hva Wenche Halseth skal bruke pengene på, svarer hun at hun er i tenkeboksen.

– Jeg skal i hvert fall ikke bare gjøre kjedelige ting og betale regninger. Kanskje jeg kan dra på ferie etter koronaen, og så skal jeg selvsagt hjelpe barna mine, sier hun.

Halseth, som er medlem i Rælingen hagelag, ønsker også å bruke pengene på prydtrær.

– Jeg hører mye på P4 når jeg holder på i hagen, sier hun.

Gjetter internt

P4s pressekontakt Birgitte Malling sier til TV 2 at det er like morsomt hver gang noen gjetter riktig i «Lyden av Norge».

– Selv om vi i P4 har holdt på med «Lyden av Norge» i snart 20 år nå, blir vi like glade hver gang noen vinner! Det er ingen her hos oss, bortsett fra dommeren, som vet riktig svar, så vi gjetter og holder på, vi også, forteller hun.

Hun forteller at den samme lyden har blitt spilt av siden påske, og at over hundre lyttere har prøvd å gjette riktig svar.

– Folk har gjetter på alt fra å leke med Lego og å spise knekkebrød, til lyden av en antibac-dispenser og stokking av kort, men ikke før i dag klarte noen å gjette riktig da Wenche Halseth fra Rælingen gjettet at det var å plukke smågodt, sier hun.

Hun sier at heller ingen i P4 klarte å gjette at det var lyden av smågodt det var snakk om denne gangen.

– Kudos til Wenche for at hun var så flink, og ikke minst for at hun var så kul på lufta, sier hun.