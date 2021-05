Frank Løke har nådd toppen av Mount Everest

I flere uker har vi fulgt tidligere håndballspiller Frank Løke sin vei mot toppen av verdens høyeste fjell på Instagram. Han har hyppig oppdatert følgerne sine, men for noen dager siden måtte han legge fra seg mobilen, og ba oss følge med på profilen til reisebyrået Ascent Himalayas.

For en time siden skrev de på Instagram at Løke har nådd toppen:

«Hele teamet vårt klarte seg til toppen av Mount Everest denne morgenen. Vi vil takke alle guider, sherpaer og kjøkkenmedarbeidere for deres harde arbeid for å gjøre denne ekspedisjonen og dokumentaren suksessfull uten noe problem», skriver de.

De følger opp med at Løke nådde toppen 08:05 lokal tid, 04:05 norsk tid.

Hylles av søstrene

Nettavisen, som omtalte saken først, har vært i kontakt med søsteren Lise Løke.

- Jeg er veldig lettet og glad på hans vegne. Jeg er kjempestolt av ham. Herregud, det er helt utrolig hva den mannen får til. Han får til det mest han går inn for. Jeg gleder meg til å vite at han er trygt nede, for han skal jo ned også, sier en rørt Lise Løke til Nettavisen etter at hun hadde fått nyheten.

Franks andre søster Heidi Løke delte før nattens reise følgende beskjed på Instagram:

«Masse lykke til storebror, vi heier på deg! Gleder oss til å se bilde av deg på toppen av Mount Everest. Selv om det er vanskelig for meg å innrømme, så må jeg bare si det. Du er utrolig rå, en av de råeste jeg kjenner faktisk! Du setter deg mål og så skal det bare gjennomføres. Vi gleder oss til du kommer hjem og kan skryte av dette hver eneste dag!»

Planen til Løke var opprinnelig å nå toppen på nasjonaldagen 17. mai, men gode værforhold gjorde at de forsøkte seg tidligere enn forventet. Fjellklatrer Thomas Lone, som nådde toppen i 2019, har lagt ut denne meldingen i på Instagram:

«Dette er usedvanlig tidlig på sesongen, ettersom det har vært gode værforhold. Meldingen i natt var lite vind med noe snø, det blir spennende å se bilder når de kommer ned til basecamp og dekning om noen dager. Take care, stay safe!»



Koronaproblematikk

Midt i en pågående pandemi har ikke turen til Løke gått helt uten kritikk. Journalist og influenser Ingeborg Senneset har flere ganger reagert på nordmenn som velger å reise midt i pandemien. I kommentarfeltet til Løke har hun tidligere skrevet:

– I århundrets alvorligste pandemi, med nedstengninger, sykdom, død, ensomhet, savn og tap overalt, blir det bare rart å heise et norsk flagg andre steder enn dem man kan nå uten å trampe rett over reiserådene - de som så å si alle andre forsøker å følge.

Den siste tiden har koronaen rammet Nepal hardt, og det har blitt meldt om flere smittetilfeller i Himalaya den siste tiden. Alle flygninger til, fra og internt i Nepal er innstilt i halvannen uke, mens landet forsøker å slå ned smitten.

Det gjør Senneset enda mer betenkt.

– Situasjonen i Nepal akkurat nå er svært alvorlig. Helsevesenet er ifølge The Himalayan Times på et bristepunkt. Det blir vanskeligere og vanskeligere å forstå hvordan de som nå bokstavelig talt på død og liv skal bestige Everest, vurderer risikoen. Viruset sprer seg i camp, sier hun til God kveld Norge.

En annen norsk klatrer, Erlend Ness, fikk korona på basecamp på vei opp mot Mount Everest. For kun noen dager siden kom han tilbake til Norge.

– Når jeg først skulle få covid-19 så er jeg glad det skjedde når det skjedde. Etter at jeg dro fra Nepal, har smittesituasjonen der nede eksplodert, sa han til NRK.

Løke har tidligere ikke ønsket å prate om koronakritikken, men har svart Senneset på Instagram. Løke forklarer at han kommer fra en to måneders lang nødvendig jobbreise i Storbritannia. Da han skulle hjem til påske, oppfordret Erna Solberg alle som jobbet i utlandet om å ikke komme hjem.

– Jeg var ikke ønsket i Norge, derfor reiste jeg videre til Himalaya for å gjennomføre drømmen min, skriver han videre.

Han poengterer også at han bruker turen på å samle inn penger til en helt spesiell kreftsak.