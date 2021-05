Det begynner å bli en god palett av elbiler på det norske markedet. Et av merkene som virkelig ha benyttet anledningen til å sette seg selv på kartet de siste årene, er Kia.

De har hatt stor suksess med to generasjoner av elektriske Soul og ikke minst crossoveren Niro.

Men om ikke lenge, tar de det hele til et nytt nivå.

Akkurat nå er Brooms Vegard Møller Johnsen på Lørenskog, og får med seg den aller første visningen av nyheten EV6.

Toppmodellen blir et råskinn av en bil – som ikke bare ser heftig ut, men som også har prestasjoner som plasserer den rett i superbil-klassen.

Det er ikke lenge siden den hadde verdenspremiere – så at den allerede er på plass i Norge, er ganske spesielt.

Det begynner å bli et godt utvalg i klassen for elektriske SUV-er/crossovere nå. Kia EV6 er en av mange nykommere i år.

Levering mot slutten av året

EV6 kommer i flere varianter, og med to ulike batteripakker på 77,4 kWt og 58,0 kWt. Den kan leveres med bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

EV6 GT-Line er tilgjengelig både med stort og lite batteri, mens EV6 GT kun blir tilgjengelig med den største batteripakken.

Prisene starter på 469.900 kroner for GT Exclusive. GT-Line har startpris på 529.900 kroner, mens toppmodellen EV6 GT koster fra 599.900 kroner. Disse kommer i høst.

Produksjonen av toppmodellen, EV6 GT, starter senere, og den vil kunne leveres fra fjerde kvartal neste år.

Det er ingen tvil om at Kia i Norge har store forventninger til nykommeren. Vi tar en telefon til Broom-Vegard, for å høre hvordan førsteinntrykket av bilen er.

EV6 skal være klar til kunde-utlevering i oktober, prisene starter på 469.900 kroner.

Tøffere enn forventet

– Ring-ring

– Hallo, Knut! Går det bra på hjemmekontoret? Må si jeg er glad for enhver mulighet til å komme seg ut og treffe folk – selv om eksotiske reisemål er byttet ut med Lørenskog, i disse korona-tider.

– Ja, nå er jeg bare spent. Hva synes du om EV6?

– Vet du hva, dette ser virkelig lovende ut. Jeg har vært spent på denne bilen. Det er alltid noe annet å se en bil i virkeligheten, i forhold til bilder. Designet på EV6 er jo ganske utagerende – særlig hekken og profilen. Av en eller annen grunn får jeg Alfa Romeo-vibber av den bakenden på den. Her vil nok meningene være delte, men jeg synes den er lekker. Jeg blir fortalt at brorparten av norske kunder vil velge GT-line – som ser litt barskere ut. Også har den altså fått matt lakk som tilvalg. Det er kult!

Her skal Kia utfordre selveste Porsche

Denne hekken legger du merke til! Kia kjører et ganske dristig design på sin EV6.

Drømmebil

Rekkevidden til EV6 er opptil 510 kilometer. Og med 800 Volt-system, slik som blant annet Porsche Taycan, kan den lade 100 kilometer på bare 4,5 minutter.

– Her er EV6 rett og slett helt i toppen. Dessuten kan den lade andre elbiler, om nødvendig. En slags "reservekanne", rett og slett. Men mest oppsiktsvekkende er toppmodellen EV GT. Den gjør unna 0-100 km/t på bare 3,5 sekunder – mens toppfarten er 260 km/t. I en elbil – fra Kia! Det er jo egentlig helt sprøtt.

– Dette er rett og slett en liten drømmebil jeg ikke så komme. Og da mener jeg ikke bare toppmodellen, heller. GT-Line blir også en flott og sprek familiebil. Med største batteripakke og firehjulsdrift, bør den være aktuell for mange. Dessuten har den god bakkeklaring. 17 centimeter holder nok for mange opp til hytta.

For sent?

– Men det er vel et litt spennende spørsmål rundt toppmodellen – som starter på 599.000. Den kommer jo ikke før fjerde kvartal neste år ...

– Ja, det er et godt poeng. Hvis Ap og SV får det som de vil, og det blir moms på elbiler som koster over 600.000 kroner, vil den mest sannsynlig bli berørt av det. Med mindre Kia lager en kampanjemodell, som akkurat sniker seg under i pris. Uansett er det heldigvis bare det over 600.000 kroner man tenker å innføre moms på.

Foreløpig er det kun mulig å bestille modellen med den største batteripakken. Men til høsten slippes priser og det åpnes for bestilling av den mindre batteripakken, også.

Særpreget interiør, legg merke til de buede skjermene, her går Kia nye veier.

Romslig

Bagasjerommet på EV6 er på 520 liter. Det er også et eget bagasjerom foran. Dette er på opptil 52 liter – men litt mindre for modellene med firehjulsdrift.

– Hva synes du om interiøret og plassen?

– EV6 er en romslig bil. Fullverdig familiebil, for mange. Ryggen på baksetene legges ned 60/40 – og det er skiluke. Takhøyden er bra, også i baksetet, selv for meg på mine 190 cm. Og den kan trekke tilhenger på opptil solide 1,6 tonn, med den største batteripakken. Det er bra! Sånt er viktig i Norge. Med minste batteripakke kan den trekke 750 kilo.

– Sånn ellers liker jeg godt løsningene i interiøret. De buede skjermene ser veldig bra ut. Litt spent på hvordan de og de digitale instrumentene fungerer i praksis. Men heldigvis er det noen fysiske knapper og eget hjul til volumkontrollen, så alt må ikke styres via den berøringssensitive skjermen. Ja, også har Kia også nå fått headup display med såkalt utvidet virkelighet. Her er veldig mye utstyr standard, det er naturligvis viktig å ha med i betraktningen, sier Vegard.

Importøren regner med at nykommeren skal selges minst like bra som dagens elbiler fra Kia.

Forventet utlevering av EV6 Exclusive og EV6 GT-Line er rundt oktober.

