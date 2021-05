Regjeringen bruker 402,6 oljemilliarder i år

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bruke 402,6 milliarder kroner fra oljefondet. Det er 90 milliarder mer enn i statsbudsjettet i høst.

402,6 milliarder kroner anslås å utgjøre 3,7 prosent av oljefondet, skriver regjeringen.

Det er brudd på handlingsregelen, men mindre i absolutte tall enn i fjor. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020, knappe to måneder etter at koronapandemien hadde begynt, brukte regjeringen 419,6 milliarder kroner fra oljefondet.

I det reviderte nasjonalbudsjettet nedjusteres også vekstutsiktene i norsk økonomi for 2021.

I fjor høst, da regjeringen la fram statsbudsjetet for 2021, ventet de en vekst i fastlands-BNP på 4,4 prosent. Nå er denne nedjustert til 3,7 prosent.

I statsbudsjettet for 2021 ble det ventet en arbeidsledighet på 4,4 prosent. Arbeidsledigheten i 2020 endte på 5,0 prosent. I det reviderte budsjettet går det fram at regjeringen forventer at arbeidsledigheten vil ende på 3,5 i år.