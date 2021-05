Republikanerne vil fjerne Trump-kritiker fra makten

Bråket fortsetter for fullt innad i det republikanske parti. Onsdag skal de stemme over å frata mektige Liz Cheneys lederverv.

Det republikanske partiet har siden valget i november vært splittet i to grupper; de som støtter tidligere president Donald Trump, og de som mener partiet er best tjent med å komme seg videre.

I den siste kategorien, som også er i mindretall, finner man blant annet Liz Cheney. Hun tilhører det republikanske lederskapet, og var én av ti republikanere som stemte for å stille Donald Trump for riksrett i januar.

– Et veiskille

Trump ble som kjent frifunnet i riksrettssaken, men det har ikke hindret Cheney i å fortsette kritikken av den tidligere presidenten. Cheney, som er den tredje mektigste republikaneren i Representantenes hus, publiserte nylig en kronikk i Washington Post, hvor hun gikk knallhardt ut mot Donald Trump.

– Trump ønsker å fjerne viktige deler fra grunnloven vår, deler som får demokratiet til å fungere, som tiltro til valgresultatene og rettsstaten. Ingen annen president har noensinne gjort dette, skrev Cheney.

Republikaneren, som er datter av tidligere visepresident Dick Cheney, kom videre med en krystallklar oppfordring til sine partifeller:

– Det republikanske partiet er ved et veiskille, og republikanerne må bestemme seg for om vi skal velge sannhet og troskap til grunnloven, advarte Cheney.

Stor misnøye

Oppfordringen falt ikke i god jord hos partifellene, som nå har fått nok av Cheneys konstante Trump-kritikk. Denne uken skal de stemme over å frata Cheneys lederverv.

– Etter å ha hørt på tilbakemeldingene deres, er det tydelig at vi trenger en forandring. Derfor kan dere forvente dere en avstemning på onsdag, skriver Kevin McCarthy, Republikanernes leder i Representantenes hus, i et brev til partifellene.

Kevin McCarthy mener den konstante Trump-kritikken tar fokus vekk fra mellomvalget. Foto: Andrew Harnik/AP Photo

McCarthy peker på at Cheneys kritikk av Trump tar fokus vekk fra det viktige mellomvalget i 2022, og understreker samtidig at det skal være rom for ulike meninger innad i partiet.

– Vi er et parti med stor takhøyde. I motsetning til venstresiden omfavner vi debatt og fri tanke, legger McCarthy til.

Tynnslitt tålmodighet

En tilsvarende avstemning ble holdt i februar, som endte med klart flertall i favør Cheney. Tre måneder senere er tålmodigheten tynnslitt for mange, og Cheney har lite støtte innad i eget parti.

– Å forsøke å fjerne Donald Trump fra det republikanske partiet er galskap. Folkene som prøver på det vil selv ende opp med å bli fjernet, advarer senator og Trump-støttespiller Lindsey Graham i et intervju med Fox News mandag kveld.

Leder McCarthy har utad sagt at han ikke har noe problem med at Cheney stemte for å felle Trump i riksrettssaken. Uvitende om at samtalen ble fanget på mikrofon, sa han derimot at han har «mistet tillit» til Cheney, og han «hun har store problemer», skriver Axios.

Kan erstattes av Trump-tilhenger

Blant de som faktisk støtter Cheney, finner man ikke overraskende Mitt Romney. Senatoren fra Utah ble nylig buet ut på republikanernes delstatsmøte i hjemstaten, og er selv en tydelig kritiker av tidligere president Trump.

Expelling Liz Cheney from leadership won’t gain the GOP one additional voter, but it will cost us quite a few. — Mitt Romney (@MittRomney) May 10, 2021

– Å fjerne Liz Chenets lederverv vil ikke gi republikanerne én eneste stemme, men det vil koste oss ganske mange, advarer Romney på Twitter.

Dersom det skulle bli flertall for å fjerne Cheney, er Trump-tilhenger Elise Stefanik fra New York storfavoritt til å ta over ledervervet.