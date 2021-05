Filmstjernen returnerer priser i protest – nå droppes utdelingen

TV-stasjonen NBC vil ikke sende neste års Golden Globe-utdeling etter at arrangøren av prisene anklages for diskriminering.

Anklagene om rasisme og kjønnsdiskriminering er rettet mot Hollywood Foreign Press Association (HFPA), som arrangerer prisutdelingen.

Golde Globe-prisene regnes for å være de gjeveste i film- og TV-bransjen etter Oscar-prisene.

Men glansen falmet etter at Los Angeles Times i februar i år avslørte at ingen av de 87 medlemmene som stemmer fram prisvinnerne, var svarte.

– Vi har fortsatt tro på at HFPA er innstilt på å gjennomføre en suksessfull reform. Men dette arbeidet vil ta tid og kreve mye jobb, og vi mener at HFPA trenger tid for å gjøre jobben riktig. Derfor vil ikke NBC sende Golden Globe-utdelingen i 2022. Hvis arrangøren leverer på sine planer, håper vi å returnere i 2023, skriver NBC i en uttalelse ifølge Los Angeles Times.

HFPA har også fått mye kritikk for manglende mangfold, og en rekke Hollywood-stjerner, blant andre Scarlett Johansson, Mark Ruffalo og Tom Cruise, har tatt til orde for boikott av organisasjonen.

Sistnevnte har også bestemt seg for å returnere gamle Golden Globe-priser i protest mot arrangøren. Det skriver Deadline.

HFPA har lovet å innføre flere reformer av organisasjonen.

