Norsk spiss utløste stort bråk: – Jeg måtte bare ta hevn

– Det tok fullstendig fyr, sier han lattermildt til TV 2.

Se hva som startet bråket øverst!

Da Naglestads Chattanooga FC spilte mot Michigan Stars på tredje nivå i USA i helgen, ble det stort bråk på overtid.

Foranledningen var at Chattanooga-spillerne hadde irritert seg over Stars' keeper.

– Han var veldig opptatt av å drøye tid og gjøre det han kunne for at kampen skulle bli så oppstykket som mulig. Han filmet en del. Det var ikke bare den ene gangen, men flere ganger, mener Naglestad.

Tok hevn

Midtveis i andre omgang tok Stars ledelsen. Det bidro ikke akkurat til at keeperen stoppet, ifølge den norske spissen.

– Dommeren slo ikke helt ned på det. Han la bare til to minutter, men han holdt sikkert på seks-sju minutter alene. Så fikk vi straffe helt på slutten.

Naglestad var eksekutør. Han satte ballen i nettet, før han tok seg en runde rundt målet og hånet keeperen under målfeiringen.

– Da måtte jeg bare ta hevn. Jeg kunne ikke stå imot den fristelsen, rett og slett, humrer han.

Markus Naglestad har spilt for flere amerikanske klubber. Her i Hartford Athletic, som han forlot til fordel for Chattanooga i februar. Foto: Hartford Athletic.

Feiringen utløste stort bråk på Chattanoogas hjemmebane. Idet dommeren blåste av kampen, sprintet keeperen bort til Naglestad. Det førte til sterke reaksjoner blant spillere hos begge lag.

– Det tok litt av. Det gjorde det. Men det var ingen som ble skadet eller noe sånt, så det gikk fint.

Se hva som utløste bråket i videoen øverst.

Naglestad forteller at han stort sett bare har fått positive tilbakemeldinger, og at flere av supporterne syntes stuntet var kjempegøy. Samtidig skal et fåtall ha ment at det var litt i overkant. Derfor la han ut en beklagelse på Twitter mandag.

– Det var egentlig bare at jeg snakket litt med treneren og så videre. Jeg tenkte for alles skyld at jeg kunne hive det ut selv. Noen er litt mer konservative enn andre i måten de vil at folk skal te seg på og så videre. Men det var ikke noen problemer i det hele tatt, forsikrer 30-åringen.

MATCHVINNER: Markus Naglestads mål på overtid sikret seieren for Chattanooga. Foto: Chattanooga FC.

Koronavaksinert

Chattanooga ligger i delstaten Tennessee. Ifølge Naglestad, som selv er fullvaksinert, begynner de å nærme seg normalen når det kommer til koronarestriksjoner.

Under hjemmekampene tillates det at en fjerdedel av stadion fylles. For Chattanoogas del betyr det at rundt fem tusen tilskuere får møte på kamp.

Naglestad sier at han trives godt med tilværelsen som fotballspiller i USA.

– Det er gøy. Det er mange folk på kampene. Vi har vært heldige. Selv om korona og sånn fortsatt selvfølgelig preger samfunnet, har vi fått holde på som vanlig og spilt kamper. Det har egentlig vært gull. Jeg trives veldig godt, sier han.