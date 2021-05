Fulham - Burnley 0-2

Premisset var klart før mandagens Premier League-oppgjør: Fulham rykket ned ved tap.

Og slik ble det.

Scoringer fra Ashley Westwood og Chris Wood sørget for at Burnley ledet 2-0 til pause over et tafatt Fulham. Hjemmelaget forsøkte etter pause – til ingen nytte – å komme tilbake i kampen og nedrykket var et faktum.

Fulham-spiss Aleksandar Mitrovic er naturlig nok en skuffet mann.

– Vi feilet i dag. Vi feilet denne sesongen. Det er vanskelig å finne de rette ordene. Det var ikke godt nok, og vi fortjente ikke å holde plassen, sier serberen til Sky Sports.

Manager Scott Parker tok over da Fulham rykket ned fra Premier League i 2019. Han ledet dem så opp igjen, men må nå erkjenne at det blir en ny tur ned til Championship.

– Trenger mer for å overleve

At nedrykket har nærmet seg i lang tid, tar ikke bort noe av skuffelsen, ifølge Parker.

– Til tider i år, mens vi har vist stor forbedring i visse faser, er faktum at vi har kommet til kort. Vi har ikke vært helt gode nok, erkjenner han overfor BBC.

Parker mener at laget hans har spilt bra, men at de har sviktet i begge boksene – at de ikke har klart å rydde unna i sin egen, og at de ikke tar gode avgjørelser offensivt. Fulham-manageren synes at mandagens kamp var et bevis på det.

– Når jeg ser tilbake på sesongen, er det antageligvis den store forskjellen. Vi har manglet kvalitet i visse øyeblikk. Spillerne må forstå hva du trenger å komme med på dette nivået. Det er en innsats og bestrebelse, men du trenger mer for å overleve på dette nivået. Dette nivået er brutalt. De små detaljene er nøkkelen, sier Parker.

Manager Scott Parker poserer ikke for en kleskatalog her, men fortviler over at han er på vei ned i Championship. Foto: John Walton

Støttes av Dyche

Han får med seg noen støttende ord fra Burnley-manager Sean Dyche, som nok en gang kunne konstatere at laget hans fikk fornyet kontrakt.

– Han har jobbet veldig hardt for å få Fulham der de er. Dette er utfordringer jeg har hatt selv. Du lærer i dette spillet hele tiden, og han vil plukke opp mye fra denne sesongen, sier Dyche til BBC.

Burnley er nå helt sikret plass i neste års Premier League med sine 39 poeng. Fulham har 27 poeng og kan ikke ta igjen Southampton, som er på sikker plass med 37 poeng.

Sheffield United og West Bromwich er de andre lagene som rykker ned.