Bekrefter ny sesong

Fremtiden til Grey's Anatomy har vært svært usikker, og det har versert mange rykter om hvorvidt nåværende sesong blir den siste.

Men mandag kom beskjeden mange har ventet på.

Den populære legeserien får en sesong 18. Det bekrefter TV-kanalen ABC, ifølge E! News.

Så sent som i mars uttalte produsent Krista Vernoff til Hollywood Reporter at fremtiden til Grey's Anatomy enda ikke var avklart, og at de både hadde planlagt en serieslutt og sesongslutt for siste episode i sesong 17.

Nåværende sesong er halvveis i sesongen. I Norge sendes serien på TV 2 Sumo.

I sesongen har koronapandemien satt sitt preg på sykehuset Grey Sloan Memorial, og hovedkarakteren Meredith Grey spilt av Ellen Pompeo, har selv vært hardt rammet av viruset.

I årets sesong har fansen også fått etterlengtede gjensyn med flere gamle karakterer. Deriblant Meredith Grey sin avdøde ektemann, legen Derek Shepard, spilt av Patrick Dempsey.

– Jeg tenkte umiddelbart at dette var en god mulighet, og at det ville være flott for fansen å se alle gjenforent, til tross for at det skjer på en litt bisarr måte, fortalte Dempsey.