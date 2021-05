2021 blir et viktig år for Skoda i Norge. De har nemlig en elbil som ligger an til å bli en av de mest spennende nyhetene i år: SUV-en Enyaq.

Interessen er skyhøy – og kjerneverdiene er på mange måter de samme som tidligere: Raust med plass, smarte og praktiske løsninger – til en folkelig pris. Men nå skal du også få litt mer luksus, i tillegg.

Utleveringene er så vidt i gang. Og dermed dukker også de aller første bilene opp på bruktmarkedet.

I skrivende stund er det fire til salgs – alle sammen kjøpt nye i Norge. De aller første som ble lagt ut ble solgt på kort tid. Det virker som om det er kjøpere der ute, som gjerne vil slippe å vente.

Bil på dagen

Skoda jobber hardt med å skaffe nok biler, og har vært tydelige på at det ikke skal bli forsinkelser. Likevel er det fortsatt slik at du må vente to-tre måneder fra du bestiller, til du får din nye Enyaq.

Med mindre du kjøper på bruktmarkedet, selvsagt. Da får du bil på dagen.

Bilene vi har funnet koster mellom 529.000 og 609.000 kroner. Alle sammen er av typen iV80 – med batteripakken på 77 kWt, bakhjulsdrift og rekkevidde på 528 kilometer (WLTP).

Med utgangspunkt i hvilke utstyrspakker som følger med, innebærer det noe høyere pris enn om du bestiller helt ny bil.

Fire biler ligger til salgs på bruktmarkedet i skrivende stund. Prisene starter på 529.000 kroner. Faksimile: Finn.no

Klikk her for å se bilene vi har funnet på bruktmarkedet

Startet for alvor med Tesla

Akkurat dette har vi sett flere ganger tidligere. I elbilsammenheng startet det for alvor med Tesla – som periodevis ble solgt til "overpris" på bruktmarkedet. Mange gjorde god butikk på å sikre seg en eller flere biler veldig tidlig. Her er det enkelt og greit etterspørsel som avgjør prisen.

Fullt så "ville" tilstander er det ikke rundt Skoda. Men det vi har sett av responsen så langt, tyder på at mange tenker at denne bilen passer dem veldig godt.

Dette blir trolig en av Norges mest solgte biler

Ulikt utstyr

Som prisen tilsier, er det ulike utstyrspakker på de fire bilene som ligger til salgs på Finn.no. Her er det smart å få en fullstendig oversikt over ekstrautstyr og om det følger med vinterdekk – for å få et riktig bilde av hvilken som faktisk er best priset.

Lys i grillen, store felger og mørke detaljer får Skoda Enyaq til å se sporty ut. Foto: SKODA AUTO

Enn så lenge virker det å være selgers marked. Men det er godt mulig at vi vil se en kraftig vekst av biler for salg etter hvert som utleveringene kommer skikkelig i gang utover sommeren. Da kan det snu.

Her er de aller første bildene av Skoda Enyaq

God rekkevidde

Med startpris på 348.600 kroner, er Enyaq folkelig priset. Her er variantene du kan velge mellom akkurat nå:

iV50: Batteripakke: 52 kWt* Rekkevidde: 358 km Effekt: 148 hk

Pris: 348.600 kroner

iV60: Batteripakke: 58 kWt* Rekkevidde: 409 km Effekt: 180 hk

Pris: 387.600 kroner

iV80: Batteripakke: 77 kWt* Rekkevidde: 528 km Effekt: 204 hk

Pris: 455.600 kroner

*= Netto batterikapasitet. Alle bilene over har bakhjulsdrift.

Les vårt førsteinntrykk av Enyaq på norske veier her

Slik kan interiøret i en Skoda Enyaq se ut. Det er ingen tvil om at det har skjedd mye med både kvalitetsfølelse og teknologi her.

"Norges-bil"

Toppmodell er iV80X. Den får største batteripakken, kombinert med den største motoren på 265 hk – og firehjulsdrift. Startprisen på denne er 484.600 kroner. Her snakker vi det som trygt kan kalles "Norges-bil". Den vil konkurrere med blant andre VW ID. 4 GTX – som den deler plattform med.

Men leveringene av denne starter først i 2022.

Det er også en egen Sportline-utgave som blant annet gir en litt barskere utseende, 20" felger og et mer sportslig interiør.

Vi har foreløpig kun testet iV80. Da konkluderte vi kort og godt med at dette var full klaff – og at du skal lete lenge etter mer familiebil for pengene.

Les hele testen her

Video: Her er Skoda Enyaq for første gang i Norge:

Enyaq til Norge like etter verdenspremieren