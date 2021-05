Titalls lik skylt opp på elvebredd i India

Koronapandemien sprer seg raskt også i rurale områder i landet. Men verken helsevesenet eller krematoriene er i stand til å håndtere strømmen av syke og døde.

En talsmann for de lokale myndighetene i Buxar-distriktet opplyste mandag at minst 40 lik var skylt opp på elvebredden der. Distriktet ligger på grensen mellom Bihar og Uttar Pradesh, to av de fattigste delstatene i India.

Ifølge flere lokale medier kan så mange som 100 lik ha blitt skylt opp. Flere av likene bærer preg av å ha ligget i vannet i flere dager.

Innbyggere i området sier til nyhetsbyrået AFP at de tror likene ble dumpet i elven enten fordi krematoriene er overfylte, eller fordi de pårørende ikke har råd til å betale for ved som brukes til likbrenning.

Ifølge offisielle tall dør det i snitt 4.000 mennesker i India hver dag som følge av koronasmitte. Så langt er det registrert over 250.000 døde siden pandemien brøt ut. Men mørketallene antas å være store.

