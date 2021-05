Norsk ekspert om uroen: – Jeg frykter mange ting

Minst 20 personer skal ha blitt drept i et israelsk angrep på Gazastripen. Norsk ekspert frykter utfallet av konflikten.

Mandag opplyste det israelske forsvaret at det ble avfyrt sju raketter fra Gazastripen, hvorav én av dem ble skutt ned av det israelske rakettforsvaret. Kort tid etter rakettangrepet angrep Israel flere mål på Gazastripen.

Minst 20 personer skal være drept så langt.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at «terrororganisasjonene i Gaza har passert en rød grense», og at Israel vil respondere ytterligere på angrepet mot Jerusalem.

– Vi kommer til å svare med stor kraft. Vi aksepterer ikke angrep i vårt territorium, vår hovedstad eller på vårt folk. Alle som angriper oss må betale dyrt.

– Mangel på det frie liv

Marte Heian-Engdal er forfatter og seniorrådgiver ved NOREF, Norwegian Centre for Conflict Resolution.

Hun forklarer at konflikten utløses av det skjer en rekke ting på samme tid. Heian-Engdal trekker blant annet frem den muslimske høytiden Ramadan og Jerusalemdagen som de israelske jødene feirer.

– Det er en veldig ung palestinsk befolkning som ikke har rettigheter, og som ikke har et politisk lederskap på israelsk side. De har vokst opp i en situasjon med fattigdom, systematisk undertrykkelse og mangel på det frie liv, sier hun.

– Anspent bilde

Kampen om byen, livet og hvem sin historie som skal dominere er noen av årsakene til konflikten.

– Miksen av religion, historie, politikk og hverdagsdiskriminering gjør at det blir et veldig anspent bilde, forklarer Heian-Engdal.

Seniorrådgiveren sier det er vanskelig å peke på årsaken til at konflikten brøt ut akkurat nå.

SPENT: Forskeren er spent på hvordan konflikten utvikler seg. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– I en så lang historie, nytter det ikke se en og en hendelse isolert. Det er en kamp om å høre til. I tillegg er det manglende diplomatiske kanaler. Det er lenge siden det har vært reelle politiske samtaler om hvordan man skal leve sammen og dele denne byen. Og det skaper et nytt lag med frustrasjon, sier hun.

– Kan dette eskalere ytterligere?

– Jeg frykter mange ting. Det verste tilfellet blir dette, men at det også får utspill i Gaza mellom Israel og Hamas hvor det har vært våpenhvile i noen år, sier hun og legger til:

– Men jeg frykter også at det blir kamper i noen dager, også roer det seg. Det høres kanskje rart ut, for da er det antageligvis liv spart, men det er en uholdbar situasjon. Og da er det bare et tidsspørsmål før det blusser opp igjen.