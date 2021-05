Høyre-mødre vil skrote kontantstøtten – og gi ventestøtte for barnehageplass

– Jeg er ikke for kontantstøtten. Jeg synes det er bra at vi legger opp til å gjøre den om til en ventestønad. Det er rett og slett mer logisk med tanke på de som ikke får barnehageplass, sier Tina Bru, olje- og energiminister og 2. nestleder i Høyre.

På en lekeplass i Oslo hopper sønnen til Tina Bru fornøyd opp og ned i en sølepytt. I en barnevogn med regntrekk sover den fire måneder gamle sønnen til tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

De to er enige i dommen over kontantstøtten. Den bør fjernes.

– Jeg tenker at vi ikke bør kompensere noen for å la være å bruke et velferdstilbud, som barnehagen er, sier Bruflot.

Hun står på sikker plass før Stortingsvalget til høsten.

Også Arbeiderpartiet, Venstre og SV vil fjerne dagens kontantstøtte. Om Høyre følger etter kan den 23 år gamle ordningen stå for fall.

Vil prioritere barnehage

De lover begge et løft for å sikre at flere av de aller minste barna får barnehageplass når de fyller ett år.

– Det er ikke riktig at vi skal ha det sånn at noen blir tvunget til å være borte fra arbeidslivet i opptil to år når de får barn, fordi vi ikke klarer å finne en løsning på dette, sier Bru.

– Hvordan skal dere klare det?

– Det er jo kommuner i dag som praktiserer såkalt rullerende og fleksibelt opptak, men det er klart at det koster penger. Det er uheldig at hvis man er født på feil tid på året, så risikerer du å ikke få barnehageplass før barnet er halvannet eller to år, sier Bru.

Hun sier at det også er dyrt for samfunnet at foreldre, som oftest kvinner, er borte fra arbeidslivet i kanskje halvannet til to år.

Bruflot har en sønn som er født sent på året.

– Han knerten som jeg har med meg i barnevogna er født i desember, så han har ikke rett på barnehageplass før i august. Og det er åtte måneder etter at vår permisjon er over, forklarer Bruflot.

Hun er så heldig at hun bor i en kommune med god barnehagedekning, også for de aller minste.

Forsvarer kontantstøtten

De to er ikke alene i Høyre om å ville skrote kontantstøtten og prioritere flere barnehageplasser.

Flertallet i partiets programkomité går inn for å fjerne kontantstøtten før helgens landsmøte. Kontantstøtten skal erstattes med en ventestøtte til foreldre som venter på barnehageplass til sitt barn.

Mindretallet vil beholde kontantstøtten for å sikre reell valgfrihet for barnefamiliene. Blant disse er statsrådene Henrik Asheim og Linda Hofstad Helleland, og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

– De første årene man har et lite barn, så er familier så ulike at de må få velge hvordan vil organisere hverdagen sin, mener Asheim.

Han mener forslaget om ventestøtte fram til du får tilbud om barnehageplass, ikke henger på greip.

– Det er bedre enn å bare fjerne kontantstøtten, men jeg mener likevel argumentasjonen er merkelig, fordi du da som Høyre-politiker sier at du kan velge fritt helt til du får et tilbud fra staten, men da kan du ikke lenger velge, sier Asheim.

Ventestøtte på 7500 kroner?

Kontantstøtten er i dag på 7500 kroner i måneden. Bruflot mener en ventestøtte for de som ikke har fått barnehageplass, bør ligge på samme nivå.

– Jeg tenker i hvert fall at den ikke bør være lavere. For når du ikke er i jobb, så mister du både sosiale rettigheter og pensjon.

Bruflot mener ventestøtten både bør være en kompensasjon for at du ikke får barnehageplass og for at du ikke kan gå tilbake på jobb.

Høyre foreslår ellers i sitt forslag til partiprogram å evaluere tredelingen av foreldrepermisjonen, og eventuelt endre den. I tillegg ønsker partiet muligheten til å ta ut lavere permisjonspenger enn 80 prosent av lønnen, og i stedet forlenge permisjonen.

