Samantha Fox gifter seg med norske Linda (46)

Samantha Fox forlovet seg med Linda Olsen i februar i fjor, like før både Storbritannia og Norge stengte. Nå skal de gifte seg, melder lokalavisen Fredriksstad Blad.

– Vi må jo ta visse forbehold i disse usikre tider. Blant annet hadde det vært fantastisk å kunne få slekt og venner fra Norge og Sverige over til bryllupet i England, forteller Olsen til avisen.

Gifter seg i London

Manager og festivalarrangør Chris Collings er nær venn av det gifteklare paret, og skal selv være gjest.

– Jeg og mannen min skal over i bryllupet. Sam var brudepike i bryllupet vårt, skriver han til God kveld Norge.

Ifølge Collings skal bryllupet avholdes i London, forhåpentligvis en gang etter sommeren. Bryllupet har allerede vært utsatt på grunn av pandemien.

Håper på storslagen fest

I et intervju med det britiske kjendisbladet OK, forteller Fox at de holder fingrene krysset for at bryllupet kan gjennomføres.

NORGE: Utdeling av Spellemannsprisen for 1987. Jørn Hoel og Sissel Kyrkjebø sammen med Samantha Fox (t.h.) etter prisutdelingen. Foto Morten Hvaal / NTB / SCANPIX Foto: Hvaal, Morten

– Det skal ikke bare være 30 personer. Vi har masse venner og familie, og mennesker vi elsker som vi vil skal være der. Linda har familie i Norge og Sverige, og jeg har venner i USA, Hellas, Spania og Australia. Vi håper alle kan komme og det hadde vørt synd om de ikke fikk muligheten, sier hun til nettstedet.

Paret holder på å pusse opp et hus i østre del av London som de deler med Adam (19), en av Lindas tvillingsønner , og deres to katter, Melody og Fanny. Lindas andre sønn, Noah, bor i Norge.