Tore Reginiussen legger opp

– Jeg er for evig takknemlig for alt denne idretten har gitt meg, og for alle de fantastiske folkene jeg har møtt på veien. Det er en tid for alt, og nå er det tid for at jeg starter et n ytt kapittel i livet, skriver han.

Tore Reginiussen forlot Rosenborg gratis i vinter. Da signerte han en kortidskontrakt med St. Pauli, som spiller på nivå to i Tyskland.

Bortekampen mot Jahn Regensburg 23. mai er klubbens siste denne sesongen.

– Tiden jeg hadde i Hamburg og St. Pauli var ikke den lengste, men jeg har virkelig likt det, og det var en fin måte å avslutte karrieren på, skriver han.

– Jeg skylder et stort takk til alle som har vært involvert i min fotballkarriere, og spesielt familien min som alltid har gitt meg uforbeholden støtte, fortsetter 35-åringen.

Reginiussen fikk 31 A-landskamper for Norge. Finnmarkingen ga seg på landslaget i november for å slippe til yngre krefter.

LANDSLAGSSPILLER: Tore Reginiussen fikk landslagsdebuten av Åge Hareide i 2008. Tolv år senere spilte han sin siste landskamp. Foto: Trond Reidar Teigen

Stopperbautaen startet proffkarrieren i Tromsø, før ferden gikk videre til tyske Schalke og italienske Lecce. Han hadde så et låneopphold i Tromsø og et kort opphold i Odense, før han spilte for Rosenborg fra sommeren 2012.

Under Instagram-innlegget der han annonserer avgjørelsen om å legge opp, hyller en rekke idrettsprofiler midtstopperbautaen og hans karriere.

«Legende», skriver Erling Braut Haaland.

«You'll Never Walk Alone, Tore», heter det i hilsenen fra St. Paulis offisielle konto.