Mercedes er virkelig i ferd med å gire opp elbilsatsingen sin. EQ-familien deres teller allerede tre medlemmer; EQC, EQV og EQA. Og nå viser de også en ny konseptbil kalt Concept EQT.

T-en står for T-Klasse og den skal komme med både fossile drivlinjer – og helelektriske EQT.

Slik sett blir den en lillebror til dagens V-Klasse, som igjen har elbil-utgaven EQV.

EQT skal kombinere god og fleksibel plass for opptil syv personer, sammen med et sjenerøst bagasjerom. Her er også et elektrisk longboard, integrert i selve lasterommet.

Bakfra er det ikke så veldig vanskelig å se varebilrøttene her.

EQT er nesten fem meter lang

EQT er ellers lett å kjenne igjen som et medlem av Mercedes-EQ-familien. Den karakteristiske sorte panelgrillen flyter sømløst fra panseret og inneholder et stjernemønster i forskjellige størrelser og 3D-effekt. Stjernene går igjen fra panelgrillen, gjennom lettmetallfelgene og til panoramataket. Den velkjente EQ-lyslisten er plassert rundt den sorte grillen i front, mens den strekker seg fra lykt til lykt bak.

Concept EQT er 4,94 meter lang, 1,86 meter bred og 1,82 meter høy. Den har skyvedører på begge sider, og døråpningene er så store at begge setene i tredje seterad kan nås uten problemer. Tre barneseter kan monteres ved siden av hverandre i andre seterad.

Denne har skyvedører – og er en skikkelig raring

Mye hvitt i interiøret til konseptbilen. Det er kanskje ikke interiørfargen vi vanligvis forbinder med biler i denne klassen.

Taleassistent

Den bratt skrånende bakluken gir et romslig lasterom, og den tredje seteraden kan klappes sammen eller fjernes helt slik at det blir nok plass til barnevogn, hundebur og annet fritidsutstyr.

Setene er i hvitt nappaskinn med flettede lærelementene i midten som består av resirkulert lær. Et semi-lukket oppbevaringsrom er plassert over instrumentene for enkel tilgang til viktige redskaper eller dokumenter.

I tillegg er det runde luftventiler i høyglanset svart og galvanisert listverk. Med MBUX (Mercedes-Benz User Experience) bringes det innovative systemet til segmentet for små flerbruksbiler. Systemet kan enkelt betjenes ved hjelp av den frittstående berøringsskjermen, berøringsknappene på rattet og taleassistenten “Hey Mercedes”.

Dette er innovasjon til folkelig pris

Karakteristisk stjernegrill, her har EQ_familien til Mercedes en tydelig signatur.

Visning av ladestasjoner

Ved hjelp av kunstig intelligens har systemet evnen til å lære. Hvis sjåføren for eksempel regelmessig ringer til en bestemt person på fredager, vil systemet foreslå telefonnummeret til vedkommende på skjermen denne ukedagen.

Andre høydepunkter fra MBUX i forbindelse med Mercedes me connect inkluderer trafikkinformasjon og trådløse oppdateringer. I tillegg har systemet EV-spesifikke navigasjonstjenester og funksjoner som for eksempel visning av ladestasjoner, elektrisk rekkevidde og optimalisert ruteplanlegging med tanke på ladenivå, vær eller trafikksituasjon.

To ting er ekstra viktig når du skal lade elbilen

Under pleksiglassgulvet skjuler det seg et elektrisk longboard. Så gjenstår det å se om akkurat denne detaljen kommer lenger enn til konseptstadiet.

Ikke noe om batteripakke eller rekkevidde

Nye T-klasse vil bli lansert i 2022 og utfyller porteføljen i segmentet for små flerbruksbiler sammen med varebilen Citan. Sistnevnte har premiere i år, inkludert en helelektrisk variant.

Her er det altså mye elektrisk på gang fra Mercedes.

Så langt sier de ikke noen om batteripakker, rekkevidde eller ytelser. Men denne karosseritypen bør ha svært gode muligheter for å svelge unna et betydelig batterivolum.

EQV er familie-luksus med superrabatt

Video: Her tester vi S-Klasse – å kjøre bil blir aldri det samme igjen