Flere skal være drept i israelsk angrep på Gazastripen

Etter at Hamas avfyrte raketter mot Jerusalem, skal ni personer ha blitt drept i et israelsk angrep på Gazastripen.

Det israelske forsvaret opplyste mandag ettermiddag at det ble avfyrt sju raketter fra Gazastripen, hvorav én av dem ble skutt ned av det israelsk rakettforsvaret.

Hamas sier i en kunngjøring at rakettangrepet var et svar på israelske «forbrytelser og aggresjon». Det er uklart hvor de øvrige rakettene landet, men det er ikke meldt om personskader eller ødeleggelser fra disse.

Kort tid etter rakettangrepet angrep Israel flere mål på Gazastripen.

Ifølge meldinger fra det palestinske helsedepartementet, gjengitt av den israelske avisen Haaretz, ble ni personer drept i angrepet, tre av dem barn.

Avisen skriver at den israelske styrker har bekreftet å ha begått angrepet. Hæren sier på sin side at kun tre Hamas-medlemmer ble drept.

Haaretz skriver også at den militante, palestinske gruppen Islamsk Jihad har varslet at de vil svare med en «passende respons» på det israelske angrepet, i form av nok et rakettangrep.

Søreide: – Må dempes

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til TV 2 at det er en stor mulighet for at situasjonen kan bli stadig mer alvorlig.

BEKYMRET: Pressesekretær i Det hvite hus, Jen Psaki. Foto: Nicholas Kamm

– Begge sider må bidra til å dempe denne ekstremt spente situasjonen. Det er en veldig stor risiko for at dette kan eskalere.

FNs sikkerhetsråd holdt mandag et hastig sammenkalt møte for å diskutere uroen i Jerusalem.

– Det vi har gjort, er å fokusere på at alle krefter på begge sider må bidra til å ikke gi rom for de ytterliggående kreftene.

Mandag kom også Det hvite hus med en uttalelse om utviklingen.

We unequivocally condemn rocket attacks from Gaza towards south and central Israel, including Jerusalem. This is unacceptable. — Chargé d’Affaires Jonathan Shrier (@USAmbIsrael) May 10, 2021

– Vi følger med på volden i Israel. Vi er veldig bekymret for situasjonen, og da snakker vi både om det som har skjedd de siste dagene og om det som har skjedd i dag, sa pressesekretær Jen Psaki, mandag.

Den amerikanske diplomaten Jonathan Shrier ved USAs ambassade til Israel kaller Hamas' angrep «uakseptabelt».

– Kommer til å fortsette i flere dager

En talsperson for den israelske hæren, Hidai Zilberman, har varslet flere dager med luftangrep på Gazastripen.

– I løpet av de neste dagene vil Hamas få kjenne på den israelske hærens lange arm. Dette kommer ikke til å ta minutter, men flere dager, sier Zilberman ifølge The Times of Israel.

Krisemøte

Et forslag til uttalelse fra Norge ble diskutert på FN-møtet, men avvist av amerikanerne.

Ifølge en diplomat hevdet USA under møtet at de «jobbet i kulissene» med å roe ned situasjonen, og at de derfor «var usikre på om en uttalelse på dette tidspunktet ville være hjelpsom».

AFP har lest utkastet til uttalelse, som Norge fremmet sammen med Tunisia og Kina, der Israel bes om «å innstille aktiviteten i bosetningene, rivingen av hus og utkastelsen» av palestinere, inkludert i Øst-Jerusalem.

Norge mente videre at Sikkerhetsrådet burde gi uttrykk for «dyp bekymring over den økende spenningen og volden på den okkuperte Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem».