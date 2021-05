Elverum henter svensk stortalent

20-åringen har tidligere avvist tilbud fra europeiske storklubber som Vardar og Kiel.

– Vi er veldig stolte og glade for at han har valgt ikle seg Elverums drakt fra neste sesong, sier Nils Kristian Myhre i Elverum til TV 2.

Johansson, som er 197 cm høy og veier 98 kg, har imponert i svensk serie de siste to årene og blitt hedret med flere spillerpriser. Nå er han kjøpt fri fra kontrakten med Guif og skal spille for Elverum de neste to årene.

– Han har toppet alt av statistikker for scoringer, målgivende pasninger og mest verdifulle spiller.

Elverum har nylig sluppet talentfulle Alexander Blonz til ungarsk håndball. De ønsker å være en klubb som talenter kan komme til for å utvikle seg og være trygge på at det er et godt springbrett videre til større ligaer.

– Jeg tror Eric ser på dette som et veldig bra neste steg i karrieren. Nå får han internasjonal erfaring i en klubb med stor trygghet med tanke på utvikling. Det er viktig for oss å vise at de kommer et steg nærmere drømmen ved å gå til oss, sier Myhre.

Johansson får gode skussmål fra Tv 2s håndballekspert Bent Svele.

– En ny sterk signering i konkurranse med store klubber ute i Europa av Elverum. Han er en av de beste spillerne i den svenske ligaen og vil sette farge på Elverum og den norske ligaen.