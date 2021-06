Vildes (28) største drøm er å bli topptrener: – Er fordommer der ute

– Når vi først får sjansen, må vi må vise at vi kanskje besitter enda større kompetanse enn menn i samme rolle, sier trenertalentet i Grorud.

– Kjør!

Vilde Mollestad Rislaas tydelige stemme skjærer gjennom i pøsregnet på Groruds stadion.

Rundt seg har trenertalentet omtrent 20 unge og håpefulle fotballspillere som drømmer om å bli stjernespillere.

28-åringen trener Grorud G14, er assistenttrener på klubbens U21-lag og fagansvarlig for barnefotballen.

Drømmen hennes er å bli hovedtrener på høyest mulig nivå.

– Vi kvinner må overbevise, vise nivået vårt og tørre å si at vi har ambisjoner, sier hun kontant.

Stille utvikling

NFFs mangfoldsrapport viser at kvinneandelen i norske fotball klubber samlet sett øker – mest på styre og administrasjonsnivå.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan flere kvinner har inntatt lederroller i norske toppklubber den siste tiden.

Men jo nærmere selve sporten man kommer, jo lavere er kvinneandelen.

LIDENSKAP: – Ingenting kan måle seg med følelsen av å stå på feltet, forklarer Rislaa. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg har studert tallene selv, og lurer på hvorfor det er slik. Jeg tror vi trenger flere kvinnelige forbilder, sier Rislaa.

For aller lavest er kvnineandelen i treneryrket. Av 2997 trenere i voksenfotballen kartlagt i undersøkelsen fra 2020, er 208 av dem kvinner. Det gir en prosentandel på 7 prosent.

Det er like mange som det var i 2014.

– En merkelig uttalelse

– Jeg vil oppfordre klubber til å tørre å ansette kvinnelige trenere. Det er ingen grunn til at vi ikke skal sitte på den samme kunnskapen som menn, sier Rislaa, og fortsetter:

NFF-TOPP: Lise Klaveness er tydelig på at klubbledere bør tenke seg om når de rekrutterer trenere. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Og hvis det nå engang er slik at det er fordommer mot kvinnelige trenere, så må vi kvinner, hvis vi virkelig vil det, vise at vi kanskje besitter enda større kompetanse enn menn i samme rolle, når vi først får sjansen.

Toppfotballsjef Lise Klaveness brenner for å få flere kvinner inn i de tekniske fotballstillingene.

– Det er mange som sier at det er fjernt å ansette en kvinne i en eliteserieklubb. Det er en selvfølgelig en merkelig uttalelse. Det burde vært helt naturlig for en kvinne som har viet livet sitt til fotball. Dem er det flere av, sier Klaveness.

Hun ber videre norske klubbledere ha tematikken i bakhodet når de i fremtiden ansetter trener.

Historisk i Sotra: – Inspirerer

– Heller enn å hele tiden jobbe faglig med, må vi heller jobbe med de som skal ansette dem. Få dem til å akseptere tanken om at: «Her har du et talent foran deg, hvorfor ikke ansette dette mennesket her?», sier Klaveness.

En som faktisk fikk sjansen var Renate Blindheim. Sotra-treneren ble ifjor historisk som første kvinnelige trener for et herrelag i norsk toppfotball.

– For det første så synes jeg at det er kjempekult at hun sier ja. Det er fordommer der ute, og det var mye diskusjoner om hvorvidt det kom til å gå eller ikke.

HISTORISK: Renate Blindhem på sidelinjen under debuten som Sotra-trener ifjor sommer. Foto: Vidar Ruud / NTB

27-åringen førte laget sitt til 7.-plass i PostNord-ligaen i sin første sesong som trener for vestlandslaget.

– Hun motbeviste skeptikerne og inspirerer, fastslår Rislaa, før hun fortsetter:

– Og hun går frem som et kjempegodt forbilde for alle som ønsker det samme som henne. Hun er banebrytende på det området.

– Hvor er du om 10 år, da?

– Det tøyset vi med om på kontoret nettopp, og da gjemte jeg meg inn i et skap, for det tør jeg ikke svare på. Kanskje jeg er i Grorud, kanskje jeg ikke er det. Det viktigste er å være på et sted med utfordringer, og hvor jeg får være med på utforme hverdagen til fotballspillere som ønsker å bli bedre, sier Rislaa.

– Men jeg ønsker selvfølgelig å jobbe på høyeste mulig nivå, avslutter hun.