Hei Benny. Hva er straffen hvis man blir tatt for å stikke av fra et uhell med bulking på en parkeringsplass?

Benny svarer:

Heisann! Håper du "spør for en venn"?

Dette med biler som blir påkjørt og skadet mens de står parkert, er dessverre ikke uvanlig. Snarere tvert imot. Dette opplever mange nordmenn hver eneste dag.

Det aller kjipeste er at langt over halvparten av de som forvolder skaden, stikker av. De gir rett og slett blaffen og stikker av.

En undersøkelse fra 2018, utført av YouGov, for forsikringsselskapet If, viser at så mange som 8 av 10 stikker av uten å gjøre opp for seg.

Som bileier står man da der med en skade, uten noen motpart. Det vil si at man må dekke reparasjon av skadene selv. Noe som fort beløper seg til flere tusen kroner. Selvfølgelig kan man her bruke forsikringen, om man har kasko, men som regel tilkommer det da en egenandel man selv må dekke.

Alle kan gjøre feil og uhell kan skje, selv den beste. Da må man rydde opp etter seg. Det er faktisk ikke mer enn normal folkeskikk, mener nå jeg.

Jeg forstår heller ikke at noen tør stikke av. Sjansen for at noen ser noe, er jo i mange tilfeller stor.

Kan straffes med fengsel og førerkortbeslag

Om noen skulle være det minste i tvil: Det er forbudt å ikke melde fra. Vegtrafikkloven paragraf 12 er klinkende klar på dette. Der står det å lese følgende:



Har trafikkuhell voldt materiell skade, og det ikke er noen til stede som kan vareta skadelidtes tarv, skal den som har voldt skaden, snarest mulig underrette skadelidte eller politiet om uhellet.

Du skal altså kontakte eieren av bilen du har skadet. I utgangspunktet er det heller ikke nok å legge igjen en lapp med bare et telefonnummer. Man skal notere bilnummeret og ta kontakt med eieren personlig, eller overlate jobben til politiet eller forsikringsselskap.

Noen mobilbilder for å dokumenter skaden er heller ikke dumt å huske på.

På ditt spørsmål om hva straffen er, har jeg ikke noe soleklart svar på. Det vurderes fra sak til sak. Men det det kan straffes med fengsel inntil ett år. Men førerkortbeslag og bøter er den vanligste reaksjonsformen her.

En del slike skader skjer på bensinstasjoner og i parkeringshus. Der er det ofte kameraovervåkning. Men om du skulle bli utsatt for en slik type uhell, er det svært vanskelig å få frigjort slike filmer ved små uhell, som mindre bulker og riper.

I Norge har vi nemlig et svært sterkt personvern og det må en rettslig kjennelse fra politiet til. Ikke en gang forsikringsselskapene får frigjort slike overvåkningsfilmer, med mindre det er svært alvorlige skader. Det kan jo være greit å være klar over at slike kameraer kan gi en falsk trygghet.

Håper dette belyste spørsmålet ditt.

