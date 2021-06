Ser du hvem dette er lillebroren til? Nå kommer du til å høre han på TV-skjermen

Hvert år er det knyttet stor spenning til hvilken låt som er lydsporet til Paradise Hotel.

I fjor var det TIX-låta «Kaller på deg» som prydet hver episode. I år er det trønderen Ola Klæbo som har sikret seg den gjeve plassen.

– Jeg tror «Running Wild» passer perfekt som Paradise-intro fordi låten er full av energi. Målet er at den skal få deg til å danse og ha det gøy, og jeg håper at mange vil knytte gode minner til låta, forteller 20-åringen til God kveld Norge.

Lovende karriere

Klæbo har drevet med musikk hele livet og til tross for hans unge alder har han allerede rukket å spille foran 20.000 mennesker på Findings-festivalen.

I 2020 fikk han platekontrakt med Sony, og låta «Running Wild» er hans første låt med plateselskapet i ryggen.

20-åringen forteller hva som er inspirasjonen bak artistnavnet OKEY.

– Artistnavnet OKEY er en forkortelse for Ola Klæbo, men OK var litt kort og kjedelig. Min kompis Helge mente at en variant av den engelske uttalen var bedre. Min visjon med OKEY prosjektet er å lage musikk som skal gi energi, og som kan fungere for alle gjennom hele uka, forteller han.

Vant til å bli sammenlignet med broren

Artisten er lillebroren til skistjernen Johannes Høsflot Klæbo, men i motsetning til broren er det musikk som er hans store lidenskap. I en pressemelding opplyser han at han er vant til å bli sammenlignet med broren:

– Ski er hans greie, og musikk min. Vi er stolte av hverandre og støtter hverandres ambisjoner. Men, bare for å ha sagt det, så er jeg mye bedre på ski enn det han er med musikk.

Det er ikke bare musikk som interesserer 20-åringen. For de som følger han på Instagram, kan se at kreativiteten også blomstrer for video og kunst.

– Jeg har selv laget cover til låten. Det er et maleri jeg har malt med glade farger, forteller han og legger til at han også har hatt regi på musikkvideoen.

– Den laget jeg med noen venner en natt på Pirbadet i Trondheim.

Selv om Klæbo nå har årets Paradise-låt, har han ikke fulgt så godt med på programmet selv.

– Jeg har nok en musikalsk tilnærming til Paradise Hotel. Jeg har siden jeg hørte Tungevåg og Raaban sin intro på Paradise Hotel i 2017, tenkt at jeg en dag kan lage en partylåt som kan passe med energien der, forteller han.